南僑大陸IPO審核通過　拚首家食品台商A股上市

▲南僑投控董事長、集團會長陳飛龍，與南僑食品（上海）董事長陳正文。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／綜合報導

南僑可望成為首家在大陸A股上市的台灣食品廠！在解決同業競爭、關聯交易問題後，據大陸證監會公告，籌劃近三年的南僑投控旗下南僑食品（上海）IPO（首次公開發行）案，已於14日在審核委員會上「過會」，通過首發審核，代表南僑可繼續推動於上交所的掛牌工作。

大陸證監會14日發布發審委2021年第8次會議審核結果，其中南僑食品集團（上海），與陸企安徽華塑股份、山東中農聯合生物、山東聯科科技的首發申請獲得通過，另蘇州林華醫療器械的首發則暫緩表決。

▲台北市長柯文哲曾於2019年赴上海，出席雙城論壇期間，到上海南僑食品廠參觀。（圖／記者陳政錄攝）

按照大陸上市程序，企業首先需向證監會提交IPO申請，在發審委的定期會議上「上會」審核，若通過就稱為「過會」，可以公開發行股票，否則公司就不能透過大陸股票市場融資。

回顧2018年，受鴻海子公司FII赴A股掛牌，以及政策磁吸激勵，南僑投控董事長陳飛龍在該年度中旬的股東會上，宣布子公司南僑食品（上海）擬赴上交所掛牌交易案，力拼年內順利掛牌，但為解決龐大家族企業，衍生的同業競爭、關聯交易和其他諸多問題，申報稿經過多次修改，終於得償所願。

南僑食品（上海）董事長為陳正文，是陳飛龍之子，公司主要業務包括冷凍麵糰、油脂等生產事業；2018年陳飛龍宣布IPO計畫時，其股本為3.6億元人民幣，南僑控有96.15%的股權，南僑食品集團在上海、天津、廣州都有生產基地。

其中，南僑食品上海金山廠斥資21億建置的油脂、急凍熟麵生產線，已於2017年投產，第2期擴增冷凍麵糰、鮮奶油生產線，並建置觀光工廠、啤酒廠等，持續擴大華東市場。

按照南僑2018年6月29日刊登的首次招股書申報稿內容，南僑股份擬發行6352萬股（比例15%），募集資金約11億元人民幣，用於擴產、冷鏈倉儲、研發中心、客戶服務中心、資訊化系統等。

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