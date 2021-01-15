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陸疫苗爭議／澄清尿失禁罕見反應！　多國領導人成「接種活廣告」

 記者任以芳／綜合報導

大陸國藥集團(Sinopharm)被上海一名醫生爆料指出有「73種不良反應，最糟糕情況還會尿大陸失禁。」，儘管本人是後澄清是誤會，已引起外界憂慮。大陸官方今（15日）大動員捍衛疫苗保衛戰，首先被點名國藥集團立刻澄清未有嚴重反應；包括大陸所有主流新聞媒體聚焦土耳其、約旦等多國領導人開始施打新冠大陸疫苗，強調疫苗的安全性，穩定民心。

▲▼大陸疫苗專家陶黎納。（圖／翻攝微博）

▲陸疫苗專家陶黎納立刻澄清被外媒錯誤報導。（圖／翻攝微博）

陸疫苗出現「罕見尿失禁反應？」

大陸國藥集團旗下新冠病毒疫苗獲准上市後，原上海市疾控中心免疫規劃科主管醫師陶黎納近日在網路發表一篇「國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的」文章，內容透露該疫苗副作用多達73種，「最嚴重也十分罕見」的副作用有味覺喪失、視力減退、模糊，甚至導致尿失禁。

消息一出來，讓許多大陸民眾觀望的心態更加保守。事後，陶黎納立刻澄清疫苗很安全，他表示，當時是擔心不嚴謹、不科學說明書隨疫苗上市後，變成白紙黑字說不清，才用反諷的語氣寫了一篇諷刺說明書的文章《國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗》，結果被境外媒體歪曲利用，「我為自己不謹慎的行為向廣大網友和全國人民道歉，並對境外媒體這種惡毒做法表示鄙視」。

僅管謠言已澄清，還是引起外界不安。原本，大陸去年年底宣布全面施打疫苗，除了「九大重點人群」、在陸台灣民眾、本地65歲以上長者陸續開放接種疫苗。假設今年六月中左右，大陸施打疫苗的人群假設普及一半以上，年底將迎來新轉機。如今傳出負面消息未平息，可能打亂疫苗接種進度，相關單位啟動危機處理。

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大陸「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

陸媒疫苗戰保衛戰

首先被點名「有不良反應」國藥集團今親上火線澄清，「強調全大陸已經施打千萬劑疫苗，沒有出現不良反應。」統一發布訊息管道來自大陸中央紀委國家監委網站，等於政府出面再背書，顯示中央極為重視或擔心後續引爆的負面影響力。

觀察今日陸媒所有疫苗相關報導，大多以「多外國領導人接種中國生產的新冠疫苗」為主題，並且條列式整理哪些國家向大陸訂購疫苗，所有國內、海外重要的媒體網站也聚焦報導疫苗的安全、穩定性。其中，施打陸製疫苗的外國領導人、訂購疫苗的國家成為這波危機最有力的背書者。

▲▼陸製疫苗不良反應、澄清。（圖／翻攝澎湃新聞、觀察者）

▲多國領導人帶頭示範，接種大陸疫苗。（圖／翻攝 觀察者）

各國領導「陸製疫苗」活廣告

1.國藥集團疫苗

據了解，目前約旦衛生大臣納齊爾·奧貝達特已經公開表示，「約旦參加中國疫苗的臨床試驗。首相和其他幾位部長，包括我自己，都接種了疫苗。」其中，約旦首相就是接種無端捲入爭議的國藥集團出產的中國生物新冠疫苗

同樣接種中國生物新冠疫苗的外國領導人還有塞席爾總統拉姆卡拉旺（Wavel Ramkalawan），據塞席爾共和國當地媒體10日報導稱，「拉姆卡拉旺當天接種國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗，成為非洲第一個接種該疫苗的國家元首，並在全國正式啓動大規模疫苗接種。」

中國生物在其官方微信發佈消息表示，自2020年6月起，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗分別在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷、摩洛哥等國家開展Ⅲ期臨床研究，是全球投入最大、進展最快的新冠疫苗臨床研究。截至目前，接種志願者入組超過6萬人，覆蓋125個國籍，已在除我國以外的5個國家獲批緊急使用，在2個國家獲批註冊上市。

▲▼陸製疫苗不良反應、澄清。（圖／翻攝澎湃新聞、觀察者）

▲印尼總統佐科威直播施打大陸新冠疫苗。（圖／翻攝澎湃新聞）

 2.科興中維新冠疫苗

日前，印尼總統佐科威(Joko Widodo)直播接種由科興中維研制的新冠疫苗。土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)昨14日晚在安卡拉城市醫院接種中國北京科興中維生物技術有限公司的克爾來福新冠疫苗。這是繼印尼總統佐科接種中國疫苗後，又一位國家元首接種中國疫苗。

土耳其也宣布全國的醫護工作者將從14日起開始接種中國疫苗。當天已經有超過25萬的土耳其醫護工作者接種中國疫苗。根據土耳其最新公佈的接種方案，繼醫護工作者和65歲及以上公民後，國防部、內政部、關鍵工作崗位、警察、保安、司法部、監獄、教育、食品及運輸行業的從業者將依次接種。

3.疫苗訂單

據了解，科興中維陸續收到多個國家發出的新冠滅活疫苗的訂單，包括印尼、土耳其、馬來西亞、新加坡、菲律賓等國，分別已經與科興中維公司簽署了疫苗供應的協議，特別是在中國批准新冠滅活疫苗緊急使用之後，印尼已經正式批准新冠滅活疫苗在印尼的緊急使用。

另外，在世衛組織新冠疫苗實施計劃（COVAX）外，塞內加爾衛生部長阿卜杜拉耶·迪烏夫·薩爾（Abdoulaye Diouf SARR）也表示，正在和中國國藥集團商討購買至少20萬劑由其研發的新冠疫苗。

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