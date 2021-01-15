本土疫情嚴峻　陸「春運」鐵路訂票大減6成

▲受疫情影響，今年大陸春運人流量將大減。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對河北、黑龍江等地本地疫情復發，連日通報感染者破百，在大陸官方推動「留在工作地過年」的背景下，中國國家鐵路集團副總經理李文新15日透露，2021年春運節前的車票預售量，較往年同期下降近6成，預計全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次。

大陸全國春運電視電話會15日召開，大陸國家發改委負責人強調，目前，新冠肺炎疫情全球大流行，本土疫情呈零星散發和局部聚集性疫情交織疊加態勢，疫情防控形勢非常嚴峻複雜，「把疫情防控放在春運工作的首位，是應對當前疫情複雜形勢的工作需要。」

▲近日河北省石家莊市疫情嚴峻。（圖／路透社）

為防止疫情復發或更為嚴峻，大陸鐵路部門表示，已研究制定春節工作芳案，包括嚴格落實通風換氣、衛生、日常消毒、體溫檢測、全程戴口罩等措施，全面加強裝載冷鏈食品的車輛、貨櫃貨物操作設備和從寒冷地區入境普通貨物外包裝的消毒，全面加強進口高風險非冷鏈集裝箱的預防性消毒。

針對春運期間大規模人口流動下，中央推動「健康碼」全國互認、一碼通行。大陸國家發改委副主任連維良說，各地要依托全國一體化政務平台，落實健康碼互認機制和規則，明確跨地區流動人員健康碼訊息在各地區可信可用，切實保障群眾必要的出行需求。

目前，北京、上海等外來人口眾多的地區，均提前展開春運工作部署，倡導市民留在當地過年，非必要不出京、不出滬等，並執行交通運輸削峰控量措施。

據大陸國家衛健委15日晨通報，1月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例144例，其中境外輸入病例9例（廣東3例，上海2例，江蘇1例，浙江1例，四川1例，陝西1例），本土病例135例（河北90例，黑龍江43例，廣西1例，陝西1例）；本土確診者方面，已經是連續第三天破百，河北省更是自1月2日疫情復發以來，多日通報感染者破百。

回顧2020年春運期間，大陸全國鐵路運輸共4.4億人次，在近日河北、黑龍江等本土嚴峻疫情復發前，中國中鐵集團曾於去年12月29日公告，2021年春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天，全國鐵路預計發送旅客4.07億人次，日均發送旅客1018萬人次；惟疫情復發後，4.07億人次的樂觀預期，現已下調至2.96億人次。

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