總統府發言人驚爆4劈逼墮胎　前女友親曝床照！揭丁允恭渣男行徑

圖、文／鏡週刊

本刊月前直擊總統府發言人丁允恭與相差近20歲的女記者C女頻繁約會，丁澄清是在無婚姻狀態下交往。不過，本刊接獲丁的前女友Y女爆料，指丁在高雄市新聞局長任內，明明與前妻嚴婉玲訂婚，卻謊稱單身，劈腿包含她在內的4名女子。丁還曾數度在上班時間的局長辦公室與她發生關係，她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎，誇張行徑令她痛批：「他說謊可以不眨眼，真的毀了我的人生！」

▲總統府發言人丁允恭遭前女友Y女爆料，丁曾逼她墮胎。（圖／鏡週刊提供，下同）

Y女說，丁允恭與她發生性行為時不愛戴保險套，推說戴套沒法讓他展現神威，甚至曾要求她做子宮避孕器手術配合其喜好，但她害怕所以靠吃事後藥避孕，交往2年多，她共懷孕3次。

▲Y女覺得自己的人生被丁允恭毀了，因此決定向本刊爆料。照片為二人熱戀時的親密合照。

Y女回憶，2015年4月第一次懷孕時，雖想生下孩子，但丁當著醫生的面表明並不想與她結婚、也不要孩子，讓她難過大哭。墮胎當天，醫師雖提醒手術後一週都不能發生性行為，丁卻在術後第6天去找她，且做完就走，讓她墮胎時的陰影至今仍揮之不去。

▲Y女曾因生理期沒來懷疑懷孕，傳訊告知丁允恭。

至於另2次墮胎，都發生在2016年。Y女憤恨不平地說，第2次發現懷孕是在2月台南地震期間，因正值過年，她完全聯絡不上丁，只好找同業借錢墮胎。第3次丁雖知情，卻沒陪她墮胎。

▲Y女稱丁允恭和她發生關係時不愛戴保險套，她都靠吃事後藥避孕。照片為2人交往時，Y女在床上拍下與丁合照。

此外，Y女還說，丁允恭2013年就與前妻嚴婉玲訂婚，但2014年與她交往時，仍謊稱當時單身，後來她才知情。且丁在與她交往之前，曾與一位女調查官交往，與她交往後，也與一位已婚活動主持人半夜傳親密對話被她發現，形同訂婚後周旋於4位女性之間。

▲Y女曾在與丁允恭對話中提及害怕成為第2個調查員，丁回應「你是我女友」安撫她。

「我真的好生氣，我覺得這對我不公平，再怎麼樣他也不能這樣捉弄人，他已經把我的人生都毀了！」Y女痛批，丁允恭說謊不眨眼，卻可以擔任國家的發言人，這種人根本不該存在於台灣政壇。

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