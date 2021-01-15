快訊／丁允恭坦承在辦公室發生性行為　監察院「11:0」全數通過彈劾

記者徐政璿／台北報導

前總統府發言人丁允恭因身陷桃色風暴請辭獲准，任職高雄市政府新聞局長期間的私德問題也被公開檢視，在經過了3個多月的調查後，監察院14時30分召開記者會公布調查結果，審查會投票全數通過（11:0），決議彈劾丁允恭。

投票的監察委員包含林郁容、浦忠成、趙永清、林盛豐、高涌誠、蕭自佑、王榮璋、王幼玲、施錦芳、賴振昌、林文程。

彈劾案由全文：

被付彈劾人任職高雄市政府新聞局局長期間，因職務之故與記者Y女交往，坦承在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，兩人分手後在106年2月27日於臉書上傳其與Y女兩人合照，Y女感到敵意、冒犯之情境，也因此造成Y女後續工作困擾，被付彈劾人甚至於106年4月5日結婚後仍未停止騷擾。其未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，核其行為嚴重失當，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，建失情節重大，爱依法提案彈勃。

監委紀惠容、王美玉說明彈劾4點理由：

1. 丁允恭自103年2月25日至106年10月26日止擔任高雄市政府新聞局局長一職，因職務之故認識記者Y女，他承認在局長辦公室、辦公桌及職務宿舍與Y女發生性行為。

2. 丁允恭於102年10月25日訂婚後，仍與Y女交往，交往關係複雜。

3. 106年2月間Y女北上工作並結識A男，進而與丁允恭分手，丁允恭承認他在106年2月27日在臉書上傳他與Y女兩人的合照，並係有意為之。雖10分鐘後隨即下架，但已遭相關媒體截圖報導，致媒體界均知悉他與Y女交往情事，也因此造成Y女後續工作困擾，Y女唯恐丁允恭再將他們兩人私密照流出，曾要求丁允恭刪除，丁允恭之行為造成Y女感受冒犯之情境，已構成性騷擾防治法第2條第1項第2款之性騷擾。

4. 丁允恭於106年4月5日結婚後，仍未停止聯繫Y女，要求Y女回心轉意，A男亦曾向丁妻反映，並經丁允恭證實A男對他的投訴。

監察院於昨（14）日教育及文化委員會審議，調查報告指出，高雄市政府未就丁允恭違反公務員服務法等不當行為主動瞭解調查，請高雄市政府檢討改進；又針對已核發丁允恭的三等功績獎章，請行政院重新檢視獎章條例之規定。

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