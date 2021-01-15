快訊／丁允恭坦承與Y女在辦公室發生性行為、墮胎2次

記者蘇晏男／台北報導

前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭獲准。針對其任職高雄市府新聞局長期間的私德問題，監察院經過3個多月的調查後，審查會以11比0全數通過彈劾，全案已移送懲戒法院審理。對此，提案監委紀惠容15日下午召開記者會時指出，丁允恭在被約詢時，坦承與Y女在辦公室發生性行為、墮胎2次。

紀惠容指出，監察院調查期間，曾進行政府機關的調卷、函詢、約談丁允恭及證人等。丁允恭與Y女在餐會上認識，之後有交往，丁允恭不僅承認Y女曾墮胎兩次，也坦言在辦公室辦公桌與職務宿舍與Y女發生性行為。

紀惠容表示，丁允恭2013年訂婚，並在2014年2月25日至2017年10月26日止擔任高雄市新聞局長期間，因職務認識Y女。到了2017年2月，Y女北上工作認識A男後，進而與丁允恭分手，可是丁允恭欲挽回Y女，在同月27日臉書上傳兩人合照，造成對方後續工作困擾，而丁允恭騷擾行為直到2017年4月5日結婚後仍未停止。

紀惠容繼續說，丁允恭與Y女分手後，仍不斷用LINE想挽回Y女，但他的行為已經影響Y女與A男的交往，所以B男也證實A男寫陳情信，透過關係轉交時任高雄市長陳菊。

接著紀惠容總結，其實丁允恭行為已經構成性騷擾，無論他有沒有訂婚或結婚，就是想要透過各種方式，包括在LINE公布親密照片，造成Y女心生恐懼，感受到冒犯跟敵意，這在性《騷擾防治法》第二條第一項第二款。

根據該法指出，性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且包括「以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行」的行為。

監察院彈劾丁允恭全文如下：

被付彈劾人任職高雄市政府新聞局局長期間，因職務之故與記者Y女交往，坦承在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，兩人分手後在106年2月27日於臉書上傳其與Y女兩人合照，Y女感到敵意、冒犯之情境，也因此造成Y女後續工作困擾，被付彈劾人甚至於106年4月5日結婚後仍未停止騷擾。其未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，核其行為嚴重失當，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，建失情節重大，爰依法提案彈勃。

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▲前總統府發言人丁允恭。（圖／記者湯興漢攝）