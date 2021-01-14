表嫂極樂挑逗：弄到你不要不要！人夫夜衝摩鐵激戰…老婆攔車崩潰

▲人夫過年偷吃妻子表嫂，2人還互相挑逗相約摩鐵激戰，完事後被攔車抓包。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／花蓮報導

一名人夫過年期間陪老婆回花蓮娘家時，竟與妻子表嫂勾搭上，2人不僅在LINE中調情，甚至還相約凌晨到摩鐵激戰，雙方完事後，當場被妻子騎摩托車攔下，抓個正著。人妻心碎不已，決定向丈夫、表嫂提告求償100萬元精神撫慰金。法院審理後，判2人應連帶賠償正宮30萬元，可上訴。

人妻主張，2020年1月27日一家四口回花蓮娘家過年，沒想到表嫂1月28日竟傳送多張裸露照片給老公，2人1月30日凌晨2時30分更相約到摩鐵激戰，她除了感受到親人間的背叛外，婚姻也因此破裂，讓她身心靈嚴重受創，至今仍需要求助身心科醫師，決定向背叛她的2人提告求償精神撫慰金100萬元。

▲人妻得知姦情後崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，人夫表示，夫妻倆早就分居了，當時他是為了挽回婚姻才會從台北赴花蓮找妻子，但因妻子不讓他住在妻子娘家，他只好每天睡在車上，最後才會接受妻子表嫂的好意，一起到摩鐵盥洗，2人並無發生性行為，沒想到行經花蓮市中山路地下道時，被妻子以及親友共7至8人帶回表嫂夫家，在受脅迫的情況下撰寫悔過書。另外，他跟妻子的婚姻只剩下形式，就算與妻子表嫂有親暱對話，也僅只於此。

人妻表嫂則辯稱，「從頭到尾是他們夫妻自己的事情，他們原本就有在吵要離婚的」、「我簽的文書當時我寫的時候，是按照長輩他們寫下來照抄的」，表示自己本身也在看精神科，2020年4月16日去看精神科門診曾碰到人妻，遭對方罵、打。

花蓮地方法院發現，2人LINE中有不少互相挑逗、邀約性行為的對話，包括「床上只有激情性愛，沒有所謂的身分，來啊，PK」、「真的很會逗人，怎麼這樣我覺得我好罪惡」、「晚點再讓你舒服」、「等等弄到你不要不要，怕你軟腳怎麼開車」、「久沒做會很敏感噢！不可以嫌噢！妳是胸太偉大了，沒力氣，妳搖，妳應該很會搖」，及人妻表嫂裸露上身、生殖器以及口交的影片。

另外，車內行車紀錄器也錄下，人夫以及人妻表嫂被攔車時的驚呼，「啊，死(台語)」、「完蛋了」、「挫屎了(台語)」，法官勘驗各項事證後，不採信2人的說詞，最後判2人應連帶賠償人妻30萬元，全案仍可上訴。

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