新北5歲童指甲被拔光！餓成骷髏慘死浴室　恐怖外婆求法官：想回家

▲魏姓婦人希望法官可以讓她回家。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市蘆洲一名63歲魏姓婦人不滿獨自扶養5歲外孫及外孫女，平時限制飲食、毆打，還會拿繩索及鐵絲綑綁，並用剪刀拔掉男童的10片手指甲。一審判魏婦無期徒刑，經上訴二審，魏婦向法官表示她有高血壓，想請求撤銷羈押，讓她回家。

由於魏婦羈押到25日屆滿，因此二審高等法院針對是否延押一事，於14日下午提訊魏婦出庭。魏婦開庭時，請求法官讓她回家，表示她腳上長有「疔仔」毛囊炎，保證自己不會亂跑，且她血壓時常升高，也需要服用藥物，在看守所內不方便。

魏婦的辯護律師表示，魏婦沒有串供、逃亡的可能，且國內有固定居所，希望可以撤銷羈押；檢察官則認為，魏婦涉犯重罪，有與被害人姐姐串供之虞，因此請求繼續羈押。至於二審的台灣高等法院是否繼續羈押，還得待合議庭評議。

回顧案情，男童的父母離異後，都不打算照顧孩子，2018年7月在沒有通知魏婦的情況下，將男童及胞姐兩個孩子丟到魏姓外婆家，導致魏婦不滿，憤而凌虐孩子發洩。

魏婦除了不給外孫吃飯之外，還會用繩子及鐵絲綑綁男童的脖子、手腳，並用拖把、掃把等物品毆打，甚至將掃把柄打斷；最誇張的是，魏婦用剪刀將男童的10片指甲拔除，直到去年10月31日晚間5點多，男童突然失去呼吸心跳，魏婦才報警求救，讓案情曝光。

據悉，110公分高的男童骨瘦如柴、全身是傷，口鼻都嚴重變形，脖子及四肢都有被綑綁的痕跡，全身有多處燙傷、破皮的傷口，經送醫後判定顱內出血休克死亡。

魏婦起初說謊否認虐童，事後才坦承動手，辯稱她看到外孫被「阿公附身」，為了驅靈才會動手打人，其他則是孩子調皮她才教訓：此外，魏婦主張有精神疾病，希望可以減刑，但鑑定結果卻打臉，可見魏婦手段殘忍，犯後沒有悔過之心，因此一審被判無期徒刑，褫奪公權終身。

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