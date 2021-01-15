砲轟北京隱匿疫情！　美衛生部長：多虧台灣先通知消息

▲美國衛生部長阿札爾指責中國蓄意隱匿病情。（圖／記者屠惠剛攝）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎爆發至今已超過1年，全球疫情慘重，尤其確診數第一高的美國徹底進入失控狀態。美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）14日公開砲轟，中國蓄意隱匿疫情，甚至在疫情首度爆發的2個月後才公布新冠病毒基因定序，美國最早獲得的相關資訊甚至是來自媒體監控與駐美國台灣經濟文化辦事處，導致所有人像無頭蒼蠅一樣，盲目行動。

根據《福斯新聞》報導，美國衛生部長阿札爾14日提出了對中國大陸領導層的不信任。他表示，「中國直到2020年1月9日才正式公布新冠病毒基因定序，當時距離媒體首次報導已經過了10天，病毒也已經出現2個月。然而如果在同年1月就能針對病毒進行調查，將有助於各國制定相關應對措施。相反的，我們一直在盲目行動，像是無頭蒼蠅一般，直到1月20日才正式確定新冠病毒會人傳人。」

▲武漢華南海鮮批發市場被認定是新冠病毒的起源。（圖／達志影像／美聯社）



阿札爾說，美國在2019年12月30日首度得知武漢爆發了一個來歷不明的肺炎，但並非通過中國的官方渠道，而是透過媒體監測與駐美台灣經濟文化辦事處的通知。他表示，當時在美國傳統基金會（The Heritage Foundation）的討論中，來自台灣的人告訴他們這個消息。

不僅如此，他還質疑中國在後續情報上的真實性。阿札爾提到，「就在我們向美國人民轉達所知的資訊時，我們也認為不應該全盤相信來自中國的報告。中國的調查報告稱，該病毒可能在2019年11月就已經出現，而且北京當局對於疫情爆發的解釋並不合理。」

另一方面，世界衛生組織14日派出專家小組前往武漢調查新冠病毒的來源，預計將停留1個月，其中包含2週的隔離時間。根據《路透社》報導，團隊中的越南生物學家Hung Nguyen稱，預計由10名成員組成的團隊，在中國的工作不會受到任何限制；結束檢疫後，團隊會花兩星期的時間，與武漢研究機構、醫院和海鮮市場的人員訪談。

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