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嚴防中俄聯手！　美海軍高官警告：美國海軍再不修正「剩十年優勢」

▲▼美國軍艦航行南海。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國軍艦航行南海。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

據《亞洲時報》網站13日報導稱，隨著中國和俄羅斯武裝力量的迅速發展，美國海軍的時鐘在滴答滴答作響。 美國海軍作戰部長邁克・吉爾迪（Mike Gilday）發出 警告，「美國海軍只有十年的時間做正確的事，否則本世紀都可能無法恢復優勢。」

針對吉爾迪發警訊，大陸官媒《環球軍事時報》引述美國軍方媒體Military.com另外一篇報導。有美國海軍的高級官員說，「美國領導人必須阻止主要競爭對手中國和俄羅斯控制海洋的局勢，他們最好能做出修正。」

報導稱，吉爾迪也發表對美國海軍未來十年的願景，指出了長期競爭的態勢，「這將威脅我們的安全和生活方式。」他說，美國海軍必須拋棄不再需要的平台，而投資於阻止侵略和維護海洋自由的新工具。

吉爾迪說，「我並不想表現得戲劇化，但是我覺得，如果美國海軍失去了頭緒，如果我們偏離了方向，並且將視線從那些需要聚焦的事情上移開……我認為我們可能無法在本世紀恢復優勢。」

▲▼美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

吉爾迪進一步強調，「基於中國現在所處的發展軌跡，再說一次，我並不是想表現得戲劇化，只是覺得我們無法承受失去這十年。」美國海軍將需要放棄幾種傳統能力，這些能力將不再為戰鬥帶來足夠的力量。

據Military.com報導指出，由於一項加大對造船業的投資以擴大艦隊的規模的計劃，包括到2025年斥資20億美元購買10艘大型無人水面艦艇的計劃，美國海軍近年來面臨著國會的壓制。

不過，吉爾迪也打算把「大型無人水面艦艇引入艦隊的計劃推遲數年。」原因是，不想急於購買有爭議的無人艦艇。他認為，2020年代中期購買大量無人艦艇是「不現實的」。取而代之的是，到本世紀末，水手們「必須具有高度的信心和技能在海上與成熟的無人平台一起行動」。

吉爾迪認為，當美國海軍在談論任何其他挑戰之前，必須提高「對中國的優勢」。美國海軍正在變革，而軍事領導人正在為可能的預算限制做好準備，但他卻不期待出現任何形式的經費增長。

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