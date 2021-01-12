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台南男女疑似吵架「衝下邊坡」　消防救出女乘客、駕駛跑了！

▲台南新化區知義里附近有１台紅色自小客車不知何故失控衝出路面卡在邊坡，消防人員救出車內47歲陳姓女乘客脫困，但駕駛人卻「不見了」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新化區知義里附近有１台紅色自小客車不知何故失控衝出路面卡在邊坡，消防人員救出車內47歲陳姓女乘客脫困，但駕駛人卻「不見了」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導　　

台南市消防局12日晚上據報，新化區知義里附近有１台紅色自小客車不知何故失控衝出路面卡在邊坡，車上有2人，消防局出動新化、關廟及左鎮等消防分隊4車8人前往搶救，消防人員救出車內47歲陳姓女乘客，但駕駛人卻「不見了」，陳女表示駕駛男子已自行離開，全案由新化分局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於12日晚上6時26分許據報，新化區知義里山路有1台紅色自小客卡在邊坡，車上有2人，119派遣新化、關廟及左鎮等分隊，共計出動4車8人前往救援，新化分隊車組於晚上6時44分到場，發現該自小客車卡在邊坡，車上有1名女子受困。

▲台南新化區知義里附近有１台紅色自小客車不知何故失控衝出路面卡在邊坡，消防人員救出車內47歲陳姓女乘客脫困，但駕駛人卻「不見了」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員擔心車輛有滑落邊坡之虞，先予以固定車體避免滑落，而後搶救該名受困女子脫困。但消防人員卻在現場遍尋不著該車駕駛人。據該名47歲陳姓女子表示，該名年籍姓名不詳男性駕駛人已自行離去，陳女表示自己未受傷拒絕就醫。

由於報案人報案時曾表示，車內2人疑似在爭吵，為何駕駛人在肇事後會丟下陳女先自行離去，陳女似不願說出駕駛人身分，令消防人員感到不解，最後全案交由新化分局警方查處，釐情肇事原因及駕駛人身分中。

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