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台南市環保局城西二期掩埋場失火　北風將煙帶往海上空品普通

▲台南市城西二期垃圾衛生掩埋場暫置之廢樹枝，因廢木屑腐朽積氣蓄熱導致起火，加上風勢助長，火勢延燒，環保局出動人車、怪手，協助消防人員滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市城西二期垃圾衛生掩埋場暫置之廢樹枝，因廢木屑腐朽積氣蓄熱導致起火，加上風勢助長，火勢延燒，環保局出動人車、怪手，協助消防人員滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局指出，城西二期垃圾衛生掩埋場暫置之廢樹枝，11日深夜因廢木屑腐朽積氣蓄熱導致起火，加上風勢助長，火勢延燒，預計12日下午火勢可熄滅，環保局出動約50人次、14台水車、3輛怪手，徹夜在場協助消防人員處理，北風將大火的濃煙流帶往海面，下風區影響不大，空品普通級，但安南區仍需注意。

11日夜間環保局安南區清潔隊人員例行巡查城西二期掩埋場，發現火光冒出，立即通知消防局，同一時間安南區清潔隊也緊急召集包含操作怪手等重機械、巨大垃圾等人員到場，聽從消防局指揮協挖出防火通道、覆土等工作，以斷開火線避免延燒。另外，在凌晨3、4時環保局清潔隊溝渠隊也派出16人、8輛清溝車一起加入滅火。

▲台南市城西二期垃圾衛生掩埋場暫置之廢樹枝，因廢木屑腐朽積氣蓄熱導致起火，加上風勢助長，火勢延燒，環保局出動人車、怪手，協助消防人員滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，廢樹枝的來源為公園道路樹枝因風災倒塌或預防性修剪及民眾住家自行修剪樹木後產生，樹枝清運至城西二期掩埋場暫置，廢樹枝全面進焚化廠焚化會影響全市的垃圾處理，僅部分分批回運焚化廠處理。樹枝破碎減積後因分解產生熱能積蓄，加上氣候乾燥風力助長導致起火。環保局將於火勢撲滅後檢討原因及責任，避免再發生。

環保局指出，台南市垃圾處理已現危機，希望市民做好垃圾分類、資源回收及源頭減量。台南市人口數超過188萬人，每天垃圾量將近1450公噸，加上產業界的可燃性廢棄物，城西及永康焚化廠早已不敷使用，此次發生廢樹枝燃燒即為優先處理垃圾而導致，在尚未完全解決垃圾問題前，請大家一起源頭減量，共同度過難關。

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