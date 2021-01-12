台南市環保局城西掩埋場火勢打不熄　燒20多小時還在燒！

▲台南市城西二期垃圾衛生掩埋場大火，到12日晚上火勢還在延燒未熄。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局城西二期垃圾衛生掩埋場，11日深夜因廢木屑腐朽積氣蓄熱導致起火，加上風勢助長，火勢延燒至防風林，台南市消防局花了20多小時，截至12日晚上9時許，現場火勢還在燒，逼得消防人員將冒著嚴寒低溫徿夜「苦戰」滅火，苦不堪言。

台南市環保局指出，1月11日夜間環保局安南區清潔隊人員例行巡查城西二期掩埋場，發現火光冒出，立即通知消防局，同一時間安南區清潔隊也緊急召集包含操作怪手等重機械、巨大垃圾等人員到場，聽從消防局指揮協挖出防火通道、覆土等工作，以斷開火線避免延燒。另外，在凌晨3、4時環保局清潔隊溝渠隊也派出16人、8輛清溝車一起加入滅火。

但火勢在風勢助長下，擴大波及防風林，消防局向消防署申請空勤隊直升機協助出勤滅火，空勤直升機上午從台中飛台南，計載送灑水18架次共計灑水36公噸，下午才至高雄機場加油後返航台中。

環保局表示，現場廢樹枝的來源為公園道路樹枝因風災倒塌或預防性修剪及民眾住家自行修剪樹木後產生，樹枝清運至城西二期掩埋場暫置，廢樹枝全面進焚化廠焚化會影響全市的垃圾處理，僅部分分批回運焚化廠處理。樹枝破碎減積後因分解產生熱能積蓄，加上氣候乾燥風力助長導致起火，環保局將於火勢撲滅後檢討原因及責任，避免再發生。

環保局原預估火勢於12日下午就會撲熄，不過截至12日晚上9時許，現場還在燃燒，火勢難以撲熄，消防人員仍輪班駐守現場接力灌救，可能要燒到「自滅」，消防人員在寒嚴低溫下徹夜苦戰，心中無奈卻有苦難言。

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