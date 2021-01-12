台南醉駕撞飛女騎士害爆頭命危！不管死活直接落跑　正義哥狂追

記者林悅／台南報導

台南市安南區安明路與九份子路口，1月11日下午4時50分許發生一起車禍事故，一部自小客車闖紅燈撞飛機車女騎士，造成48歲仇姓女子重傷，經送奇美醫院急診，目前還在醫院觀察救治中，自小客車王姓駕駛人肇事後繼續行駛被熱心民眾攔下涉嫌肇逃，全案由市警三分局調查偵辦中。

▲台南市安南區安明路與九份子路口，1月11日下午發生自小客車闖紅燈撞飛機車女騎士，造成48歲仇姓女子重傷送醫，王姓駕駛人涉嫌肇逃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，1月11日下午4時50分許，48歲王姓男子，駕駛銀色自小客車，由安明路北往南行駛欲返回自家，於肇事地點搶快闖紅燈，撞飛48歲仇姓女子所駕駛之機車，造成仇女受到重傷倒臥於安明路上，機車零件破碎及物品散落一地，台南市消防局救護車據報馳抵，將仇女送奇美醫院急救，因顱內出血、昏迷目前還在加護病房觀察救治中。

市警三分局據報到場勘查測繪蒐證，初步研判肇因為自小客車闖紅燈肇事。此外，警方調查，王男於發生事故當下，並未於事故現場停車查看，而是沿安明路往前行至約600公尺遠的觀海橋下（府安路7段1巷口），才被目擊該起事故熱心民眾攔下，有肇事逃逸之嫌。王男自稱乃因下班時段，機慢車優先道車輛眾多，無法第一時間路邊停車，為安全考量，才會滑行600公尺後才停車，相關肇事責任由三分局警方調查釐清中。據了解，王男另涉嫌酒駕部分移送台南地檢署偵辦。

市警三分局呼籲駕駛朋友，行車請遵守交通規則並注意安全，用路人一念之差可能導致數個家庭破碎，「安全」絕對是回家唯一的路，慢慢來、比較快。

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