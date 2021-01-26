多架次共機又擾台？　空軍5度廣播：立即迴轉脫離

▲運8遠干機。（資料照／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

共機24日派出15架次共機擾台，創下今年單日最多，殲16、蘇愷30、殲10全出動，而25日共機擾台架次減少，僅派1架次運8反潛機，未料，軍事迷記錄到多架次共機26日上午再度擾台，我軍1小時內4度廣播驅離，下午1時30分，我軍再度廣播驅離。不過，國防部目前尚未證實今日共機擾台一事。

臉書粉專「台灣西南空域」指出，共軍26日上午出動運8遠干機等多架次共機進入我西南空域，我空軍在空警戒，並於9時56分、10時17分、10時26分，以及10時49分廣播驅離，1小時內4度廣播驅離。到了下午1時30分，我軍又廣播驅離高度15000公尺共機。

根據「台灣西南空域」記錄，1月累計進入我空域25天，1月廣播驅離紀錄共計74次。

1月26日臉書粉專「台灣西南空域」抄件：

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7500公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度15000公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！