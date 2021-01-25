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運8反潛機擾台遭我軍廣播驅離　今年累計57架次共機

▲▼運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

軍事迷25日發現，中共軍機雙機編隊於上午兩度進入我西南空域，於此同時，美國空軍、海軍也通過巴士海峽。對此，國防部晚間證實，共軍今出動1架次運8反潛機，這也是今年第57架次共機擾台。

根據臉書粉專「台灣西南空域」指出，中共軍機雙機編隊運8反潛機進入我西南空域，我空軍在空警戒，並於8點47分、8點48分廣播廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

同一時間，美國空軍U2沿台灣東部轉進巴士海峽，美國海軍EP3E通過巴士海峽。該粉專統計，共機本月累計進入我空域24天，本月廣播驅離紀錄共計69次。超越上月廣播驅離紀錄。

國防部證實，共軍今出動1架次運8反潛機進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這也是今年第57架次共機擾台。

▲▼運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

根據國防部公開資料，元旦至今已累計57架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次。

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