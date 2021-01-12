江啟臣出招　蔡英文應當面向克拉芙特表達「重返聯合國」

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

記者徐政璿／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13至15日訪台。國民黨主席江啟臣12日上午受訪時，呼籲總統蔡英文與外交部長吳釗燮應當面向克拉夫特表達台灣希望重返聯合國。

江啟臣強調，國民黨的一貫立場是親美和陸，任何支持台灣的國際友人都歡迎；他希望克拉夫特這次來台不是單純的畢業旅行，而是真正能延續台美實質永續關係的提升，呼籲蔡英文與外交部長吳釗燮能當面向克拉夫特表達台灣希望重返聯合國。

根據《半島電視台》等外媒過去報導，克拉芙特背景為共和黨大金主，任美國駐加拿大大使的15個月期間，則因為有300多天沒在渥太華的工作崗位上，而有「缺勤大使」稱號。

外媒也報導，克拉芙特在美國政壇並不為人所知，對美國人來說也很陌生，其經歷缺乏任何與外交事務有關的教育經歷或實踐經驗，不像那些以前擔任過美國高級外交官者，對國際形勢的複雜性很瞭解。

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