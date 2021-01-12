美駐聯合國大使明訪台　蔡丁貴：台灣人民應拿美國國旗歡迎

▲台灣聯合國協進會理事長涂醒哲 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

美國國務卿蓬佩奧7日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將訪問台灣。對此，公投護台灣聯盟主席蔡丁貴12日表示，克拉芙特訪台是美國自1979年制定《台灣關係法》以來，對台灣主權、地位有直接關係的最高代表，台灣人民應該要拿美國、台灣國旗在機場歡迎，「不能拿車輪旗、也不行拿五星旗」。

台灣聯合國協進會與多個台派社團，12日上午於立法院召開「美國駐聯合國大使訪台，TAIWAN TO UN全民一起來」記者會，與會者包括蔡丁貴、台獨聯盟主席陳南天、李登輝民主協會理事長張燦鍙、台灣北社秘書長潘威佑、台灣國辦公室主任陳峻涵、台灣教授協會副秘書長許進發、台灣環保聯盟理事長劉志堅等人。

▲公投護台灣聯盟主席蔡丁貴。（圖／記者林銘翰攝）



蔡丁貴表示，克拉芙特訪台是美國自1979年制定《台灣關係法》以來，對台灣主權、地位有直接關係的最高代表，表示對美國政府、人民、國會對台灣人民的支持。

蔡丁貴說，他主張恢復美國與台灣建交，不管未來美國政府是由哪一黨主政，都希望這個方向可以繼續維持，而為了讓美國政府、國會及人民了解台灣人民的聲音，台灣人民應該努力在機場、正式官方開放的場所，手拿美國、台灣國旗歡迎克拉芙特來訪，「不能拿車輪旗、也不行拿五星旗」。

蔡丁貴認為，這不僅表示台灣與美國人民共同具有自由民主、人權價值的信仰，也是克拉芙特在川普政權結束之前，特別來到台灣希望看到、聽到的，「一定要讓美國人看到，台灣人民要建立自己的國家」。

▲台灣國辦公室主任陳峻涵。（圖／記者林銘翰攝）



台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲表示，希望總統蔡英文在克拉芙特訪台期間，可以公開呼籲在台美關係正常化下，講台北駐美代表處改為台灣駐美代表處，公開呼籲美國政府支持台灣加入聯合國。

台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷則說，國民黨包括前總統馬英九、立法院黨團總召費鴻泰等人，居然以公然表達不滿、消極的態度看待克拉芙特訪台，這是典型跟中共一起唱衰台灣，因此台灣本土社團公開發聲熱烈歡迎克拉芙特訪台，讓她感受台灣人民的熱情與歡迎。

台灣聯合國協進會理事長涂醒哲強調，美國將解除多年的美台官方聯絡限制，這是台灣最大的福祉，克拉芙特將於12日訪問台灣，也顯現「UN to TAIWAN」更是台美關係重要里程碑，台灣聯合國協進會和所有本土社團將表示竭誠歡迎。

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