邱毅爆「他」是下一個行政院長　蔡英文底下「最得寵的官員」

▲顧立雄、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

日前曾傳出，國安會秘書長顧立雄有可能接任國防部長，但仍未獲得證實。對此，前國民黨立委邱毅指出，蔡英文底下最得寵的官員應該就是顧立雄，若沒有意外的話，他下一個位子應該是「行政院長」。

邱毅於臉書發文分析，自蔡英文2016年上台後，顧立雄由不分區立委，到黨管會主委、金管會主委、國安會議秘書長，現在竟然又要接任國防部長了，這種升官的路線和速度堪稱「台灣傳奇」，可見他聖眷正隆 。

至於非專業出身的顧立雄，為何可以擔任這些專業部會的最高首長呢？邱毅表示，顧立雄的專業是律師，說得更精準些，是「陳水扁的御用律師」，律師戰績很好，百戰百勝，是金牌大律師。但後來被持續揭發陳水扁貪污弊案後，他代表陳水扁夫妻、陳致中等人提告，大概至少有幾十條訴訟案，結果是全敗，大大折損了他的威望，有段時間，因此陷入低潮。

不過，邱毅指出，蔡英文上台後特別器重他，而且愛屋及烏，連他太太也高升為經濟部長。夫妻倆日前曾代表蔡英文與日本人談核食解禁，沒想到一場小車禍讓暗渡陳倉的陰謀洩了底、曝了光。

而蔡英文為何特別倚重顧立雄？邱毅分析有五個原因，一是顧立雄是出身國民黨的外省人，這種人投入綠營後表現的最積極。二是顧立雄對蔡英文完全是俯首聽命，只扮演使命必達的執行者，從不多問推托。三是顧立雄深諳法律，尤其懂得如何規避違法問題。四是顧立雄跟過陳水扁，對貪汚之道可以説是瞭若指掌。五是顧立雄懂得如何替蔡英文駕馭大臣，使各派系不敢妄動，連造反的心思都不敢有。

邱毅認為，顧立雄有五大優點，如果沒有意外，他下一個位子應該是「行政院長」。

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