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流感高峰！屏縣府：長輩嬰幼兒快打疫苗...公費疫苗剩不到7千劑

▲進入流感高峰期，屏東縣政府衛生局籲長輩嬰幼兒趕緊接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲進入流感高峰期，屏東縣政府衛生局籲長輩嬰幼兒趕緊接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒流一波波來襲，每年12月底至隔年2、3月為台灣流感高峰期，長輩及嬰幼兒為流感的高危險群，一旦感染流感容易產生嚴重併發症或死亡風險，且接種流感疫苗後至少需2週以上時間，才能產生充足的保護力，屏東縣政府呼籲並建議長輩及嬰幼兒儘速接種疫苗，以降低流感病毒對健康的威脅。

縣政府衛生局表示，縣內109年度公費流感疫苗整體使用率已達96%，疫苗剩餘量僅存不到7千劑。

縣長潘孟安表示，為減少流感病毒散播，保護個人及家人健康，最直接有效的方式就是接種流感疫苗，並落實勤洗手和注意呼吸道衛生，避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所。而國內所使用的流感疫苗，上市前皆經過嚴格審驗，具安全性，請民眾放心接種，接受最佳的健康保護。

衛生局表示，流感疫苗即將用罄，請符合條件尚未接種民眾儘速接種，外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。相關訊息可至衛生局網站/衛生業務/疾病管制科/流感疫苗接種專區查詢(http://www.ptshb.gov.tw)。

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