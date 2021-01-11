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屏東「農再社區」推出多款禮盒　搶攻春節禮品市場

▲前進社區與畢嘉士基金會合作推春節限量禮盒02 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲前進社區與畢嘉士基金會合作推春節限量禮盒。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府城鄉發展處農村再生專案推動辦公室精選十大推薦名單，從春節常見的花生酥、水果跟在地特產等禮盒，讓人吃在嘴裡、甜在心裡外，更有不同於以往的美妝保養禮盒，讓收禮的人感受到送禮人的用心，更可以送禮送得有面子，為伴手禮的最佳選擇。

縣長潘孟安表示，近年來，屏東農再社區不僅積極重新打造產品包裝設計風格與樣式，塑造產品新形象，提升產品新價值。今年屏東市前進社區更首度與畢嘉士基金會合作，推出春節限量禮盒，透過社區微薄力量，協助馬拉威在地小農與學童。「每一款禮盒、伴手禮，都是屏東農再社區專注且用心的產品」，歡迎民眾選購。

這次精選十大推薦名單，分別有「鮮食好物」類，如九如鄉洽興社區豆瓜聯萌蔬菜脆片、九如鄉過田社區檸檬醋禮盒、內埔鄉東片寶石村水果禮盒、果乾禮盒、萬丹鄉社中社區安心豆黑糖禮盒、牡丹鄉高士社區甜蜜蜜禮盒、滿州鄉響林社區手洗大果藤榕體驗盒，以及屏東市前進社區前進GO~禮盒共7款。

另有萬巒鄉成德社區香檬輕盈禮盒、九如鄉昌榮社區美人水青春露禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊精緻禮盒3款「美妝好物」類。

其中，滿州鄉響林社區推出的手洗大果藤榕體驗盒，在春節團圓氛圍中，透過集體動手體驗的過程不僅可以凝聚家人間的感情，更可享受到不同口感與風味的甜甜愛玉。

2月6日起至3月1日，於2021屏東熱帶農業博覽會期間，可前往「農村再生區」購買，詳情請洽屏東縣政府農村再生專案推動辦公室，08-7320415#7003。

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