　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國同意WHO專家入境　譚德塞：從武漢展開研究

▲▼世衛秘書長譚德塞獲《自然》評選為「10大重要科學人物」（圖／路透社）

▲自疫情爆發逾1年過後，WHO秘書長譚德塞表示，將從武漢展開研究。（圖／路透社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電

中國同意世界衛生組織國際專家小組入境，但未說明行程細節，今天世衛組織秘書長譚德塞則公布，國際專家小組將會從武漢展開研究，以確定早期病例的感染途徑。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦舉行的視訊記者會上主動表示，對國際科學家團隊開始前往中國感到高興，他們將與中國科學家一起針對2019冠狀病毒（Covid-19）起源共同展開科學研究。

相對中國未多說明行程，譚德塞則主動公布，研究將在武漢開始，以確定早期病例的感染途徑，這些基於科學的實證會幫助建立假設，成為未來長期研究基礎。這不僅對研究2019冠狀病毒疾病很重要，更能幫助管理未來可能會造成大流行病威脅的疾病。

譚德塞感謝所有合作相關方及支持此任務的國家，包括澳洲、丹麥、德國、日本、肯亞、荷蘭、俄羅斯、英國、美國和越南等。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）則補充說，國際專家小組前往中國是尋找未來可能拯救生命的答案，不是要去找罪魁禍首，讓這項任務屬於科學而非政治。

世衛專家原欲1月初入境中國，但因缺少北京核發的簽證耽擱。譚德塞先前曾在記者會上公開表示對此非常失望。

今天中國國家衛生健康委員會表示，世衛一支負責調查2019冠狀病毒疾病起源的10人國際專家小組，將在1月14日抵達中國，但未提供行程細節。

2019冠狀病毒疾病2019年底於武漢市率先出現，接著擴散到中國境外，至今已奪走逾180萬人性命。

ET快訊
史無前例！「急凍12天」連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷
美眾院民主黨正式提「彈劾川普」決議　指控煽動叛亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

解除美台交往限制　蓬佩奧：經過考量後的決定

中國同意WHO專家入境　譚德塞：從武漢展開研究

妻小改搭印尼「死亡班機」　起飛前傳合照：我們要回家了！夫崩潰

美國防部批准出動1萬5千國民兵　為拜登就職典禮維安

FBI警告拜登就職前夕　「武裝團體」聚華府示威：免職川普就暴動

美共和黨眾議員籲彭斯「免職川普」　否決民主黨決議案

俄羅斯發現「輻射」消滅新冠病毒　保證對人體無害

美眾院民主黨正式提「彈劾川普」決議…控煽動叛亂　預計13日表決

台美交流限制解除！　美國務院政軍助卿會見駐美代表蕭美琴

梅克爾罕見送暖川普：言論自由不該由「私人企業」決定

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

「128秒恐怖3連撞」畫面曝！台中騎士路滑自摔　慘被3車連擊輾斃

解除美台交往限制　蓬佩奧：經過考量後的決定

中國同意WHO專家入境　譚德塞：從武漢展開研究

妻小改搭印尼「死亡班機」　起飛前傳合照：我們要回家了！夫崩潰

美國防部批准出動1萬5千國民兵　為拜登就職典禮維安

FBI警告拜登就職前夕　「武裝團體」聚華府示威：免職川普就暴動

美共和黨眾議員籲彭斯「免職川普」　否決民主黨決議案

俄羅斯發現「輻射」消滅新冠病毒　保證對人體無害

美眾院民主黨正式提「彈劾川普」決議…控煽動叛亂　預計13日表決

台美交流限制解除！　美國務院政軍助卿會見駐美代表蕭美琴

梅克爾罕見送暖川普：言論自由不該由「私人企業」決定

《寶可夢》胖丁項鍊萌翻！粉色寶石點綴圓圓身型超吸睛

5癌友就有1人死於營養不良　醫揭飲食「3大關鍵」

蔣萬安震撼提案！返還兩蔣時期遭沒收財產　自拆北市選戰未爆彈

病毒感染、粉塵、細菌感染、胃食道逆流　喉嚨痛原因百百種

沈政男／川普的崛起與衰敗　最老牌的民主國家竟也擋不了民粹潮流

2021別再被騙！12星座女「爛桃花類型」曝…狂撩牡羊：妳好像我妹

解除美台交往限制　蓬佩奧：經過考量後的決定

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」！　神隱N天…Howhow表情藏不住

以為永遠不敢吃！韓國深V網紅第一次握雞腳慌了　抖喊：還活著

NBA又有2場比賽因健康安全規定延期！　本季已4場延賽

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

國際熱門新聞

即／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！

馬克宏夫婦　去年砸2040萬狂買花

川粉攻陷國會　百年地道設施曝光

俄羅斯發現「輻射」消滅新冠病毒

美眾院民主黨　正式提彈劾川普決議

川普帳號被封　梅克爾：言論自由不該由私人企業決定

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

美國務院政軍助卿會見駐美代表蕭美琴！

新版護照登外媒！NHK、路透驚嘆：TAIWAN好大

小費230元嫌少　外送員拎餐點走人

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

北韓金與正慘失寵！跌下神壇原因曝：遭金正恩忌妒

美共和黨眾議員　否決提案籲彭斯將川普免職

更多熱門

相關新聞

美台限制解除　陸國台辦、外交部回應！

美台限制解除　陸國台辦、外交部回應！

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布解除台美交流限制。消息一出，大陸官媒相繼發文批評，大陸外交部、國台辦也在今（11）日前後作出回應，但發言都相對溫和。值得注意的是，《環球時報》總編輯胡錫進卻警告，美國政權交接的最後這十天，是中國大陸給「台獨」勢力一個沉痛教訓的難得窗口期，疑似暗示北京將有大動作。

台美交往限制取消　拜登難回頭

台美交往限制取消　拜登難回頭

外媒：中國刪除武漢病毒所大量資料！疑掩蓋真相

外媒：中國刪除武漢病毒所大量資料！疑掩蓋真相

蓬佩奧甩美台交流限制引質疑：激怒中國　對台沒好處

蓬佩奧甩美台交流限制引質疑：激怒中國　對台沒好處

武漢團隊染疫人數調查　比官方多3倍

武漢團隊染疫人數調查　比官方多3倍

關鍵字：

中國世界衛生組織WHO譚德塞調查武漢

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

男星才出殯6hrs…母也身亡　弟弟3天痛失2至親

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

遠親哥哥約聊天！女海邊慘被硬來2次崩潰

林彥君嗆聲正宮　哈孝遠崩潰控「毀了我婚姻」

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面