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美台限制解除　陸國台辦、外交部回應！胡錫進開嗆：中方絕不手軟

 ▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布解除台美交流限制。消息一出，大陸官媒相繼發文批評，大陸外交部、國台辦也在今（11）日前後作出回應，但發言都相對溫和。值得注意的是，《環球時報》總編輯胡錫進卻警告，美國政權交接的最後這十天，是中國大陸給「台獨」勢力一個沉痛教訓的難得窗口期，疑似暗示北京將有大動作。

大陸外交部11日記者會上，發言人趙立堅針對蓬佩奧的發言作出回應，他表示美國在台灣問題上是向中方做過嚴肅承諾的，並援引1978年12月16日發表的《中美建交公報》指出，美承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內美人民將同台人民保持文化、商務和其他「非官方關係」，強調美方應該言而有信，不得以任何藉口曲解和背離。

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅。（圖／CFP）

「台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。」趙立堅批評，美國的《台灣關係法》嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，且一中原則也是中美雙方建立和發展外交關係的前提，最後敦促美方停止任何提升美台關係、加強與台軍事聯繫的言行。

另外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮也警告，「民進黨當局給外部勢力當棋子、倚美謀獨，只會給島內民眾帶來嚴重災難，我們將採取堅決有力措施反制任何台美勾連行徑」，並重申美方違反一中原則和中美三個聯合公報規定的做法，都嚴重違背國際關係基本準則，非法無效。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

胡錫進10日先在微博轉發社評警告說，蓬佩奧若在任期結束前夕訪台，北京的反應將是排山倒海式的，屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。

社評還說，「我們要正告台灣當局，如果他們跟著喪心病狂，美國現政府的最後幾天，也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天」，甚至強調一個被美國人民拋棄的政府所上演的最後瘋狂，「很可能給他們招來滅頂之災」。

胡錫進隨後又發文說，「1月20日之前的最後10天，是中國大陸給『台獨』勢力一個沉痛教訓的難得窗口期，也是我們在台海鬥爭中塑造新的戰略槓桿的寶貴窗口期。」面對未來10天的挑釁，中方回擊絕不手軟，疑似暗示北京將有大動作。

胡錫進11日凌晨又稱，蓬佩奧的言論若成為美國台灣政策新的起點，將意味著台灣政權末日倒計時的開始，「蔡英文看來有點怕了，台總統府發聲明說，他們將『遇到壓力不屈服，得到支持不冒進』、『謹慎負責維持對外關係平衡』」，他則警告，「請夾起尾巴來，那樣的話，台當局還能多活幾天。」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲胡錫進。（圖／CFP）

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