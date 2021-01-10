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武漢團隊公布染疫人數調查　比官方多3倍

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢在2019年底爆發新冠肺炎疫情。（圖／路透社）

文／中央社台北10日電

武漢大學等研究團隊近日在國際醫學期刊發表報告，其中推斷首先出現2019冠狀病毒疾病的武漢市有16.8萬人曾經染疫，是官方數字的3倍，無症狀感染比率則是官方數據的369倍。

此前，中國疾病預防控制中心去年底發表的血清流行病學報告顯示，截至去年4月，武漢市的抗體陽性率為4.4%，代表大約48萬人染疫，幾乎是官方公布染疫人數的10倍。

香港01今天報導，武漢大學為首的研究團隊7日在英文國際醫學期刊PLOS Neglected Tropical Diseases 發表的研究報告，作了上述推斷。

報導引述報告說，去年3月6日至5月3日，研究團隊使用商業膠體金檢測試劑盒，針對武漢和中國其他地區的6萬3107名健康民眾進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測。

結果發現，來自武漢的1萬1086人，病毒抗體呈陽性的有186人，比率為1.68%；不包括武漢市的湖北省3萬8171名受測者，抗體陽性的有226人，比率0.59%；其他省分的1萬3850受檢民眾驗出53人陽性，比率0.38%。

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲疫情爆發後，大陸官方緊急封鎖武漢。（圖／路透社）

人口1000萬的中國湖北省武漢市是全球首先出現COVID-19疫情的城市。報告根據1.68%的陽性感染率推算，COVID-19流行期間有16.8萬人染疫。

報告表示，截至去年5月19日，武漢市據報有5萬340例住院的確診病患，這顯示當地需要住院的只是全部染疫者的1/3左右，至少有2/3感染者無症狀。

另據武漢市衛健委去年6月3日的報告，基於5月14日至6月1日武漢市990萬人的核酸檢測（接近全民檢測），無症狀感染率為萬分之0.303，也就是每3萬3000人，就有一人為無症狀感染。

武漢大學等團隊發布的研究結果得出的無症狀感染率1.12%（1.68%乘以2/3），約為武漢市衛健委根據核酸檢測所得出無症狀感染率的369倍。

報導說，這次研究採用統計學方法探討了性別、年齡以及地理區域差異與2019冠狀病毒IgG和IgM抗體血清陽性率的相關性，得出「老年人感染率較高，女性感染的可能性高於男性」的結論。

結論還包括武漢市陽性率明顯高於湖北省以及中國其他地區，越靠近武漢的省市，陽性率較高，顯示病毒是從武漢市向周邊地區擴散。

 
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