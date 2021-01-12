美眾院民主黨正式提「彈劾川普」決議…控煽動叛亂　預計13日表決

▲美國總統川普7日在國會大廈暴動隔日發表演說。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國眾議院民主黨團11日正式提出針對川普的總統彈劾案，指控他「煽動叛亂」，導致上周美國國會大廈暴力事件。眾議院預計13日進行表決，且預期能在民主黨議員過半的眾議院順利通過，而川普也將成為歷史上首位被彈劾兩次的美國總統。

根據CNN報導，民主黨在提交的彈劾決議中提到，川普1月6日向支持者鼓吹選舉舞弊的虛假消息，加上川普曾要求喬治亞州州務卿替他「喬票數」，嚴重危害美國政府機構的安全性，並且威脅民主制度的完整性，干涉政權和平過渡，背棄總統就職誓言，使美國人民受到傷害。

該決議還援引美國憲法第十四修正案，禁止任何參與叛亂的人擔任國會參議員、眾議員，或擔任美國任何州下屬的任何文職與軍職官員。此外，曾參與叛亂者也不能擔任總統和副總統選舉人，意即斷了川普2024年重新參選總統的可能性。

眾議院議長裴洛西曾表示，除非副總統潘斯（Mike Pence）援引憲法第二十五修正案，直接將川普免職，否則眾議院將繼續推動彈劾案。

程序委員會主席麥高文（Jim McGovern）11向CNN表示，「重要的是我們將採取行動，我們會以嚴肅且慎重的方式行動。」麥高文表示，彈劾案預計13日提交院會表決，且預期會通過。

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