美國總統們的「被彈劾俱樂部」！至今只有2人加入…但還沒有人被定罪下台

▲在川普總統之前，美國史上只有安德魯詹森、尼克森和柯林頓3位總統曾遭國會發起彈劾調查。（組合圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦眾議院已於美東時間18日上午針對彈劾川普總統案展開辯論，預計當天下午4時至6時（台灣時間19日上午3時至7時）進行全院表決，川普極有可能成為第三位遭眾院彈劾的美國總統。回顧美國政治史，除了涉入水門案的尼克森總統自行宣布辭職外，自開國以來僅有2位總統曾遭眾院彈劾，但還沒有任何一位總統因為彈劾案而下台。

《衛報》（The Guardian）報導，實際上，美國史上僅有2位總統曾真正遭眾議院彈劾，分別為1868年的安德魯•詹森（Andrew Johnson）和1998年的柯林頓（Bill Clinton）。

安德魯•詹森原本擔任林肯的副手，1865年4月林肯遇刺後繼任總統；然而，詹森與林肯最大的不同之處在於，他是一位白人至上主義者，他上任後不但否決了民權利法，還單方面赦免數百名邦聯領導人，甚至呼籲謀殺其政治對手。

一連串動作不但激起南北戰爭餘波，也惹惱了國會共和黨，最終被眾議院發起彈劾通過，送交至參議院進行彈劾審判。歷史學家認為，詹森彈劾案本質上是追求種族平等而發起的一次彈劾，但國會選擇以相對輕微的「破壞法治」指控通過表決，最終在參議院以1票之差被檔下，讓詹森保住總統職位。

▼美國國會眾議院18日即將針對彈劾案進行全院表決。（圖／達志影像／美聯社）



至於1998年的柯林頓彈劾案，許多美國民眾也許仍記憶猶新。當年柯林頓因為與白宮實習生陸文斯基發生性醜聞，最終被眾議院依偽證罪和妨害司法兩項罪名通過彈劾，但兩項罪名在參議院表決階段均未能達成三分之二多數同意，讓他得以安全下莊。

至於1972年震驚世界的水門案和1974年尼克森總統（Richard Nixon）彈劾案，眾議院司法委員會當年一共通過三項針對尼克森的彈劾調查條款，指控他觸犯妨礙司法、濫用職權和藐視國會等3項罪名「罪證確鑿」，就連同黨同志也無法再替他護航。

在共和黨團壓力下，尼克森搶在眾院全院表決前，於1974年8月9日發表聲明，決定辭去美國總統職務，國會隨後也中止了彈劾程序。因此，美國實際上還沒有出現總統遭國會彈劾下台的情況。

▼川普很有可能成為史上第3位遭眾議院彈劾的美國總統。（圖／路透）



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