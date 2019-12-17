眾院18日表決「彈劾川普」…美史上第3人　民調更對立：47％對決45％

▲眾議院全院表決在即，川普很有可能成為美國史上第三位遭眾院彈劾的總統。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦眾議院預定18日對總統川普彈劾案進行全院表決，由於幾乎所有民主黨議員都支持彈劾川普，而民主黨又在眾院佔多數議席，因此川普很有可能成美國史上第3位遭眾議院彈劾的總統。不過，民主黨仍須取得參議院三分之二以上議員同意川普有罪，才有可能使川普下台。

根據美國有線電視新聞網（CNN）16日公布的最新民調，有45％的民眾支持國會彈劾川普，相較11月份中旬的50％，下降了5個百分點；表達反對彈劾總統的民眾則佔了47％，較前次調查的43％增加4個百分點，凸顯出彈劾案正加劇美國社會的對立。

美聯社報導，美國眾議院司法委員會16日公布川普彈劾案報告，指控川普行為已經構成叛國，並連帶指控他阻礙國會調查，應為此下台。儘管民主黨人希望能與共和黨人一同對抗川普政府，但截至表決前夕仍沒有共和黨議員表態支持彈劾，而幾乎所有民主黨議員都認定川普有罪，顯示兩黨議員各自回歸。

川普則持續以推特向民主黨人開砲，不斷重申「彈劾案是美國政治史上最大的一場騙局」，堅稱自己並未作出任何不當行為。過去只有2位美國總統曾遭眾議院彈劾，分別為1868年的詹森（Andrew Johnson）和1998年的柯林頓（Bill Clinton），但2人皆在參議院審理階段逃過一劫，得以完成總統任期。至於涉入水門案的尼克森（Richard Nixon），則是在彈劾前夕主動辭職下台。

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