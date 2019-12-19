　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貼神秘黑白照學「山姆大叔」　川普被彈劾後…警告選民：其實他們在追殺你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普模仿山姆大叔風格。（圖／翻攝推特）

▲川普模仿山姆大叔風格，宣稱民主黨其實是在追殺選民。（圖／翻攝推特）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普18日正式遭國會眾議院彈劾，成為美國史上第三位遭國會彈劾的總統。川普當天在推特上貼出一張他模仿「山姆大叔」（Uncle Sam）的黑白照片，聲稱民主黨實際上並非否定他，而是否定了美國全體選民。

川普在圖片中以坐姿、並伸出右手食指指向鏡頭，配上白色文字說，「實際上，他們並不是在追殺我，而是在追殺你們。我只是在半路上」。川普的意思是，民主黨看似利用彈劾案來對他發動攻擊，但實際上被攻擊的是當年投票給他的選民，而川普是唯一挺身阻止民主黨的人。

另外，川普在圖片中的姿勢，似乎刻意模仿著名的「山姆大叔」形象。山姆大叔是美國政府的擬人化形象，流傳最廣的為一幅作品為第一次世界大戰時期，插畫家弗拉格（James Montgomery Flagg）為美國陸軍繪製的募兵海報。

美國聯邦眾議院表決通過兩項川普彈劾條款，指控他濫權、妨害國會司法，全案後續將移交至參議院，由首席大法官主持彈劾審訊，必須有至少3分之2以上參議員認定川普有罪，才能真正使他去職。參議院預計1月初開始彈劾審訊。

眾議院表決當天，川普人正遠離華府，前往密西根州主持聖誕造勢大會。表決結果出爐後，川普痛罵民主黨「變態扭曲」；批評民主黨和眾院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）為他們自己「烙印上永恆的恥辱」。

川普同時提到，眾院表決階段沒有任何一位共和黨議員跑票，但民主黨一方確有3人倒戈，藉此嘲弄民主黨對他的指控根本站不住腳，連自己人都挺不下去。川普在造勢大會講台上對支持者說，「順帶一題，我真的沒感覺到自己被彈劾欸。」

▼ 美國眾議院18日通過2項彈劾條文。（圖／路透）

▲▼ 美國眾議院18日通過2項彈劾條文。彈劾川普（圖／路透）

▼1917年一戰期間，插畫家筆下的「山姆大叔」徵兵海報。（圖／取自美國國會圖書館）

▲▼1917年美國山姆大叔徵兵海報。（圖／取自美國國會圖書館）

ET快訊
肛門痛忍5天！他以為痔瘡　醫驚見3大洞「流湯噴膿」：沒辦法了
援交妹預支48萬！說好「分次啪啪」還...錢卻進牛郎口袋　恩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會通過「12週帶薪育嬰假」！　新手爸媽全羨慕到哭

貼神秘黑白照學「山姆大叔」　川普被彈劾後…警告選民：其實他們在追殺你

你分手，我快樂？宅女發明「分手通知燈」　療癒單身者

高雄挺韓、罷韓大遊行　AIT英文版官網發警報：可能衝突

男嬰「差點被輾碎」...垃圾車誤點撿回一命　25歲母狠棄至街邊垃圾桶

「謎樣煙火盒」突滑到腳邊引爆狂射210發！他在家吃飯遭活活炸死

遭3變態男拖進墓地性侵！12歲女孩「被當肉傳來傳去洩慾」崩潰想輕生

樺樹焦油「口香糖」藏古人DNA　少女深棕色頭髮配藍眼睛

最貴機位「空中豪宅」要價205萬　一房一廳還含乾溼分離浴室

其他星球有冬至嗎？9個冬至冷知識...這地方「白天日照僅41分鐘」

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

美國會通過「12週帶薪育嬰假」！　新手爸媽全羨慕到哭

貼神秘黑白照學「山姆大叔」　川普被彈劾後…警告選民：其實他們在追殺你

你分手，我快樂？宅女發明「分手通知燈」　療癒單身者

高雄挺韓、罷韓大遊行　AIT英文版官網發警報：可能衝突

男嬰「差點被輾碎」...垃圾車誤點撿回一命　25歲母狠棄至街邊垃圾桶

「謎樣煙火盒」突滑到腳邊引爆狂射210發！他在家吃飯遭活活炸死

遭3變態男拖進墓地性侵！12歲女孩「被當肉傳來傳去洩慾」崩潰想輕生

樺樹焦油「口香糖」藏古人DNA　少女深棕色頭髮配藍眼睛

最貴機位「空中豪宅」要價205萬　一房一廳還含乾溼分離浴室

其他星球有冬至嗎？9個冬至冷知識...這地方「白天日照僅41分鐘」

美國會通過「12週帶薪育嬰假」！　新手爸媽全羨慕到哭

金山「汪汪地瓜園」故事館開幕　北海岸主打控窯體驗產業新創生

批韓國瑜「台灣民主發展史上從來沒見過的…」　蔡英文：當總統不能請假怎麼辦？

48家美食餐廳入選　台北市推出「熊比登」美食認證

《延禧》CP太夯連2年陸劇冠軍！劉以豪渣男惹人愛「衝台劇流量」

敦格鐵路全線開通...車程僅5小時　沿途風景「大漠到冰川」都有！

見遊民撈廚餘菜飯果腹　她教女兒：活著，才有別的可能！

黃偉哲辦全國最大造勢會　台南要贏得73%以上得票率

趕搭電影熱潮！新北警扮「小丑」搶銀行…警車掛「演練」怕太逼真

時隔5年訪澳門！習近平20分鐘致辭：一國兩制實踐呈現5大亮點

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

台人車禍逃逸　日老闆PO照尋人

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

泰國中生被譏同性戀　開槍射殺同學

辣妹夜店熱舞　皮褲炸開露下體

深夜驚見詭異場景…整排男女脫光光

8歲年收7.8億元！小YouTuber開箱影片賺翻

不斷更新／美眾院彈劾川普通過！

哥勸弟別買彩券　20天後中2.8億

H胸網紅「輪流含2根香蕉」片流出

台裔護士救火山傷患　休假車禍亡

聯合國維和部隊在海地留上百私生子

出軌會遺傳？女百人斬有偷情基因

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

更多熱門

相關新聞

15匹馬死於槍下　警祭5千美懸賞

15匹馬死於槍下　警祭5千美懸賞

美國肯塔基州弗洛伊德郡（Floyd County）一處礦場17日被發現有15匹馬被射殺，當中還包含年齡很小的幼馬和懷有身孕的母馬。當地警方表示，這是相當不人道且殘忍的行為，還有馬匹是在進食鍾被獵殺的，將提供500美元（約台幣1.5萬元）來懸賞嫌犯。

法國控逃稅　　亞馬遜公布申報表打臉

法國控逃稅　　亞馬遜公布申報表打臉

唱聖歌碧昂絲上身　女童跳魔性舞

唱聖歌碧昂絲上身　女童跳魔性舞

川普海湖莊園又被闖　今年第2起

川普海湖莊園又被闖　今年第2起

化療3年　他吞下最後藥丸爆哭

化療3年　他吞下最後藥丸爆哭

關鍵字：

彈劾川普山姆大叔北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「胸大」…女記者深夜出聲了

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

激戰兄弟女友害懷孕綠帽哥「私刑報復」17秒片瘋傳

台人車禍逃逸　日老闆PO照尋人

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

全國高中職寒假提早放　週六先補課

在不瘋狂成員再爆「月收5500」　活不下去宣布退團

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面