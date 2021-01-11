屏東翁住處屋瓦搖搖欲墜、無水可用　海青青弘會募集善款幫補修

▲屏東市陳姓老翁住處沒有水可用，屋瓦破搖搖欲墜，經方華雄奔走，募集到資源，12日可以動工了 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲，領有重度身心障礙手冊獨居的屏東市陳姓老翁，所住的屋頂瓦片早已搖搖欲墜，僅靠柱子支撐，牆壁斑駁脫落，無水可用，寒風從破洞窗風鑽屋裡，只能縮著身體入眠，屏東海青青弘會理事長方華雄獲悉，經1個月張羅資源，獲善心人士捐贈靠著支水塔及馬達、熱水器及家具，終於可以在明（12）日動工修補裝修，讓他終於在冬季裡有熱水可用。

▲屋內情況。

屏東海青青弘會理事長方華雄於1個月前鄉會接獲屏東市新生里長邱正誠通報，指里內73歲陳姓老翁獨居並領有重度身心障礙手冊，生活必須靠政府身障補助過活，沒有能力修繕自己獨居多年房屋，由於屋頂瓦片已搖搖欲墬，僅用柱子努力在支撐，相當危險。

方華雄獲悉前往了解，發現不僅屋頂破裂，更沒有家具，並向鄰居借水使用，更別說冬季能洗個熱心澡，不忍在寒冷的天讓他再受風寒，方華雄四處尋找資源協助。

經新生里辦公室等善心人士共同結合，屏東58二手大賣場洪偉勳老闆大力支持願意免費提供家具、華興水電邱信雄老闆贊助水塔及加壓馬達、善心人士邱倩卿小姐贊助熱水器，加上募集到的瓦片等資材，終於在明天可以動工，幫他展開修繕、裝設工作。

方華雄並在臉書po文感謝所有善人士的捐助，貼文說「就在明日!!!就在明日!!!終於可以動工了喔」（非常感謝大家的支持），許多網友看了很感動，紛紛按讚。

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