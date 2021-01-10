無償服務竟遭偷鏡框　眼鏡行PO網怒譙：想不到你如此回報！

▲屏東市一家眼鏡行眼鏡框被偷，警方展開偵辦 。（圖／攝拍屏東人屏東事翻書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一家眼鏡行日前幫一位行動不便的男子服務處理眼鏡，不料對方卻涉嫌行竊眼鏡行的眼鏡框後藏放入口袋內，店家事後調監視器發現，將過程po上地方社群媒體，並表示先前多次無償服務，卻被如此回報，憤而報警。警方已掌握男子行蹤，依法傳訊他到案說明後送辦。

▲轄區的民和所長林建宇說明警方偵辦情形。

眼鏡行po上監視畫面中，明顯看到該男子涉嫌行竊眼鏡框後放入口袋過程，店家發文說，「一直都知道你不是我們的客人，看你行動不便，近幾年來每次來要求整理清洗，甚至是更換零件，我們都是無償幫你，沒想到你竟以此做為回報！」

轄區的民和派出所獲報表示，1月8日17時許於屏東市一處眼鏡行，疑似一名男子進入消費，趁機竊取財物案。警方受理後開立報案三聯單立即展開追查，並責成調閱專案小組，針對案發地監視器比對、分析竊嫌特徵及所使用交通工具車種、車牌，目前已掌握可疑對象身分，全力追緝該男子到案，依法究辦。

屏東警分局呼籲民眾如有發現有可疑人事物，應提高警覺防範，並立即撥打110報案請求警方協助處理，警方對類似情事絕對嚴正執法，依法究辦，未來也會加強該區域巡邏、守望，防止案件再發生。

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