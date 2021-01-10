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視察屏東蓮霧受損情形　蘇貞昌：照顧所有因寒害受災的農漁民

▲行政院長蘇貞昌南下佳冬鄉勘察蓮霧落果情形 。（圖／行政院提供，以下同）

▲行政院長蘇貞昌南下佳冬鄉勘察蓮霧落果情形 。（圖／行政院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲造成屏東蓮霧嚴重落果，行政院長蘇貞昌9日中午到屏東縣佳冬鄉玉光村勘察，對農民受災的心情感同身受，並向受災農民說「政府會照顧你」，另針對農損提供保障的農業保險制度，責成農委會儘速公告理賠標準，讓保險公司得以遵循，讓農民快速得到保障。

蘇院長由農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱等人陪同勘查蓮霧寒害情形。曾姓農民說，去年種植蓮霧，經4個多月的努力，原本要在一個禮拜後採收，卻遇上連續寒流，導致近9成尚未成熟的蓮霧落果，不僅無法採收也無法販售，只能丟棄，血本無歸。

玉光村長曾清香說，若蓮霧受寒害影響，需等待相關單位勘查與經過多項程序才能申請到補助，期間農民無法先行清理落果，影響復災進度進行，期盼政府能簡化補助手續以及給予足夠的補助。

蘇貞昌表示，看到蓮霧原本一個禮拜後就能採收，卻遇上極端型氣候掉光光，內心與農民一樣感到很痛心；而不僅蓮霧，包括高接梨、鳳梨、桃、桶柑及海梨柑、水稻、硬質玉米、葉菜類與洋香瓜等作物；魚塭、養殖漁業等都同樣受災，受損慘重，蔡英文總統指示的農民的四大福利措施，包含農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金等在今年要全部到位，而農業保險則包含颱風、雨災等災害，都有保障。

蘇院長說，1月8日他在行政院會即已裁示，請農委會做好因應寒害的相關措施，主動聯繫地方政府，及早告知農、漁民做好防寒準備，全國起步、整體進行，照顧到所有受到損失的農漁民等，讓農民感受到「有政府、會做事、顧得實在」。

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