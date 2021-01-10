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蘇貞昌宣布高鐵南延屏東、打造科學園區　台北到屏東縮短20分鐘

▲▼蘇貞昌南下視察屏東高鐵特定區。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌南下屏東。（圖／行政院提供，下同）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌10日南下視察屏東高鐵特定區（位於六塊厝），他致詞時表示今天到屏東「端出大菜」，宣布高鐵南延屏東，並打造屏東科學園區。未來，台北到屏東車程從原本124分鐘縮短為104分鐘，整整減少20分鐘。

蘇貞昌率交通部長林佳龍、科技部長吳政忠、經濟部長王美花、國發會等部會首長到屏東，報告高鐵南延屏東與屏東科學園區的設置規劃，屏東4名立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄、廖婉汝以及高雄市長陳其邁也出席。

有關高鐵延伸屏東，蘇貞昌說明，高鐵路線延伸至屏東六塊厝，保留尾軌繼續向南延伸的可能性，同時高鐵屏東站將結合科技產業，從嘉義以南到屏東，讓交通與科技發展有加倍加成的效果。

交通部鐵道局補充說明，交通部正在推動的環島高快速鐵路網，連結西部高鐵、東部快鐵，完成6小時環島一日生活圈；另外，高鐵延伸屏東路線長17.5公里、工程經費618億元，行政院在去年12月10日核定可行性研究，刻正辦理綜合規劃招標作業，預定今年4月啟動。

交通部鐵路局指出，高鐵南延屏東的路線為高鐵現有的左營站往北，經過高雄市的仁武、大樹再到屏東六塊厝，將來完成之後，行車時間會把新左營站到屏東縮短為10分鐘之內，而現在台北搭高鐵到左營94分鐘，再轉乘台鐵到屏東30分鐘加起來124分鐘，若高鐵延伸屏東之後，台北到屏東只要104分鐘，整整減少20分鐘，現有六塊厝車站擬規劃往西遷移1.1公里，與高鐵屏東站相距70公尺則利用廊道連接。

科技部長吳政忠提到，若高鐵沒有延伸至屏東，屏東科學園區難以成型，便捷的交通網路是向全球科技產業招商的要件，未來園區可結合在地農業、健康產業、零組件車廠等，透過軟體、數位加成，帶動台灣經濟戰略整體佈局。

屏東縣長潘孟安表示，過去40年來，屏東被漠視的交通平權，能真正達到國土需求的區域平衡，過去屏東站尾包衰，套用蘇貞昌的話「好酒沉甕底」，讓科技與屏東結合，利用屏東地大、物大、土地、人力資源等，讓屏東在台灣科技發展上撐起南台灣尾推進動力。

潘孟安也提到，科技產業最怕缺水、缺電、缺土地，而屏東正好有提供科技產業發展的優勢，科技廊帶的串接，對於屏東傳統農業轉型，城市轉型是很大助益。

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