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屏東台3線等10大易肇事路段　警加強逼車等違規取締

▲里港警分局針對轄內10大易肇事路段，加強違規取締勤務，籲用路人遵守交通規則 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局針對轄內10大易肇事路段，加強違規取締勤務，籲用路人遵守交通規則 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局針對轄內10大易肇事路段，加強違規取締勤務，籲用路人遵守交通規則 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應農曆春節年假的到來，及疫情的關係形成偽出國的旅遊潮，屏東縣里港警分局特地在台3線等轄內易肇事10大路段，加強防制易生事故違規行為，確保用路人交通安全。

里港警分局交通組依據系統數據分析最近3年的車禍件數，統計出十大易肇事路口，分別為:1.九如鄉九如路段(台3線)沿線、2. 里港鄉中山路至中山南路段(台3線)、3. 鹽埔鄉維新路段沿線、4. 里港鄉里港路(台3線)與鐵店路(台22線)口、5. 里港鄉里中路與舊鐵道路口(里港市場)、6. 九如鄉東寧路段沿線、7. 鹽埔鄉勝利路段沿線、8.高樹鄉南興路段沿線至和興路、9.高樹鄉興中路沿線至和興路、10.里港鄉三和路(里港大橋北端)至土庫路(台糖加油站)。

其中省道台3線佔了前五大易肇事路段共3處，除了台3線為南來北往進出國道之交通要道外，沿途路線又經過九如鄉、里港鄉市區，平時上下班人潮眾多且交通擁塞，以致於常發生交通事故，實屬最危險路段。

交通組組長林中安表示，為了改善交通事故問題，將在易肇事周邊道路規劃實施路檢、守望、巡邏及交通大執法等，除提高見警率外，亦將加強取締酒駕、超速、闖紅燈、轉彎未依規定、逆向行駛、蛇行、惡意逼車、違規停車等違規行為。

分局警分局長楊龍祥並要求各類大型車業者應遵守道路相關法令規定，並依照核定路線、時段行駛，並呼籲民眾道路安全需靠你我共同維持，汽機車駕駛或行人都須遵守交通規則，互相禮讓，保障用路人交通安全。

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