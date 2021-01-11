共機「運8技偵機」再擾我西南空域　空軍飛彈追監：立即迴轉脫離　

▲運8技偵機11日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

「台灣西南空域」臉書粉專11日指出，一架共機11日上午進入我西南空域，我空軍11時3分廣播要求「立即迴轉脫離」。對此，國防部證實，一架運8技偵機進入我西南空域。

長期關注共機動態的臉書粉專「台灣西南空域」指出，當時共機進入我西南空域，我空軍立即廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

▲運8技偵機11日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

國防部11日傍晚證實，一架運8技偵機進入我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這也是1月迄今，第12架次共機擾台。

根據國防部公布的資料，2021年擾台共機架次及機型包括，1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次；以及1月11日運8技偵機1架次。

另外，國防部長嚴德發去年底證實，2020年共機超過380餘架次侵擾我西南空域。