基隆高雄可以這樣玩　「昌邁」合體共推「高基雙港漫遊趣」

▲基隆高雄市長「昌邁」合體，共推首創「高基雙港漫遊趣」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／高雄報導

基隆市長林右昌11日率領市府團隊拜會高雄市長陳其邁，並搭船聽取高雄市水域遊憩及港區觀光發展的成果經驗，「昌邁」市長更在高雄棧二庫簽署合作意向書，共同推動「高基雙港漫遊趣」方案，讓搭乘郵輪的旅客能夠「玩轉雙港・享遍優惠」。

林右昌在上午在拜會海洋委員會後，下午繼續馬不停蹄地率領市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、產業發展處長黃駿逸、都市發展處長徐燕興等人，在愛河畔與高雄市長陳其邁一起搭乘愛之船，共享「還河於民」水域遊憩及港區觀光發展的成果經驗。

▲「昌邁」市長更在高雄棧二庫簽署合作意向書，共同推動「高基雙港漫遊趣」方案。

林右昌表示，陳其邁市長是全國政治人物裡面，僅次於蔡英文總統最受歡迎的政治人物，身為兄弟的他也感到與有榮焉，再加上2021年10月2日到10月11日，基隆市將要舉辦2021城市博覽會，營造新的海洋城市生活典範，以及對未來城市的想像，所以特別來高雄請益跟取經，更希望促成兩市更多的合作。他表示，透過國際郵輪從基隆出發到高雄，串接起兩個城市觀光合作，可以創造出更多的觀光旅遊產值以及附加價值。

林右昌說，他跟其邁市長是好兄弟，基隆市跟高雄市未來也是兩個兄弟之城，下午他跟其邁市長在愛河一起體驗「還河於民」，其邁市長在最短的時間裡面給高雄市民最快、最大的一個改變，相信未來高雄將不斷進步，也期許基隆、高雄兩個城市共好共榮。

陳其邁則表示，右昌市長可以說是所有的縣市首長裡最具有開創性、最具有執行力的市長，現在去基隆周遭走走看看，可以發現基隆跟以前已完全截然不同，澈底的翻轉基隆城市風貌，讓他打從心裡佩服。他還說，兩個城市共同之處就是都有一個港口，基隆港、高雄港可以說是台灣進出口最重要的對外口岸，若能夠結合雙港之間的郵輪，相信對於兩個城市的觀光，絕對會發揮一加一大於二的效果。

▲▼愛河畔與高雄市長陳其邁一起搭乘愛之船，共享「還河於民」水域遊憩及港區觀光發展的成果經驗。

11日「昌邁」市長共同簽署合作意向書，除共推「高基雙港漫遊趣」方案外，也共享「高基雙港郵輪旅遊資訊」，整合旅行社、郵輪公司、郵輪旅客、交通運具及優惠店家，促進郵輪旅客觀光消費。並承諾在「基隆城市博覽會」等未來大型活動上，也能共同行銷宣傳，促進郵輪旅客參與兩市大型活動。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆、高雄首創「高基雙港漫遊趣」方案，旅客從高雄搭乘郵輪至基隆，憑郵輪房卡或郵輪搭乘證明，即可享有免費搭乘觀光巴士及免費專業觀光巴士導覽服務，更能享有20項特色伴手禮、特色美食、特色店家及台灣好行的旅遊優惠，郵輪旅客搭乘免費的觀光巴士可暢遊和平島、正濱漁港色彩屋、潮境公園、海科館、廟口夜市、佛手洞等必遊景點。

高雄市政府也同步祭出優惠，從基隆搭乘郵輪至高雄的旅客，憑郵輪房卡或郵輪搭乘證明，即可享有「搭郵輪送渡輪」、「高基雙港主題漫步散策」，提供免費專業導覽以及多達53項店家優惠的旅遊手冊 。詳情可至高雄及基隆的觀光旅遊網、臉書及旅客服務中心查詢。

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