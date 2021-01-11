▲基隆深美國小「最盡責的隊長」適應體育，勇奪微電影競賽3項大獎。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

教育部委託國立台灣師範大學辦理「2020礙上體育課適應體育微電影暨攝影競賽」結果日前出爐，基隆市深美國小特教生四年級葉又嘉同學以「最盡責的隊長」榮獲攝影競賽國小組首獎！同校特教生四年級鄭守程同學也以「否極泰來的飛盤手」榮獲攝影競賽國小組優選；另該校蔣育坪老師帶著三年級特教生蕭敏淳同學共同掌鏡之「撿球妹的棒球夢」榮獲微電影競賽大專社會組評審特別獎，該校透過攝影與微電影拍攝，發掘特教生藝術天分。

教育處表示，拍攝「最盡責的隊長」作品的葉又嘉同學在校即是攝影社成員，除了拍攝外，自己也參與地板滾球比賽，他說最喜歡帶隊隊長鄭守程同學認真專注投球的樣子，雖然隊長平時表現不易專心較需要被提醒，但是在比賽當天，隊長全神貫注認真參賽且提供隊友許多比賽策略鼓舞大家的樣子，深深感動了他，也把這最全神貫注的瞬間用單眼相機記錄了下來！

▲基隆市深美國小特教生四年級葉又嘉同學以「最盡責的隊長」榮獲攝影競賽國小組首獎。

教育處說，而「否極泰來的飛盤手」的作者鄭守程同學熱愛運動，喜歡隨時活動身體的他，這次在老師帶領下，透過鏡頭看到不一樣的世界，在學習使用單眼相機的過程，拍攝其他小朋友玩躲避飛盤的模樣，且老師引導撰寫照片說明時，也讓他慢慢了解到特殊需求學生的弱勢，除了能同理同儕之處境外，也是個認識與接納自己的難得機會。

該校蔣育坪老師指導之「撿球妹的棒球夢」以具有雙重需求（資優、身障）的該校三年級蕭敏淳同學加入棒球隊的夢想為腳本，敏淳是一位學習障礙書寫困難的資優生，每天放學看到棒球隊學長們在操場上練習的樣子，便在心中許下加入棒球隊的夢想。

▲特教生四年級鄭守程同學以「否極泰來的飛盤手」榮獲攝影競賽國小組優選。

為了夢想小淳每天努力練習，輔以教練用心個別化的指導揮棒，雖然她同時有資優班及潛能班的課程，壓縮了課餘練習時間，但敏淳對棒球的充沛熱情，讓她沒有說過放棄，資優班老師也說敏淳即使練習很累也沒有鬆懈學習，經過不斷堅持，與老師們適時調整的幫助下，小淳完成加入棒球隊練習的夢想。

在紀錄拍攝期間，育坪老師不時與小淳討論影片呈現內容，也訪談本人、資優班教師及教練等人的觀察，發現她為了加入球隊而調整學習心態、課程掌握及時間分配等，讓人佩服！

▲蔣育坪老師帶著三年級特教生蕭敏淳同學共同掌鏡「撿球妹的棒球夢」榮獲微電影競賽大專社會組評審特別獎。

教育處表示，市府向來重視特教生的潛能發展，亦每年辦理適應體育課程、特教學生美術比賽暨得獎作品美展等活動，期待學校持續鼓勵特教學生多元展能，讓更多人看見孩子不一樣的一面。上述得獎微電影及攝影作品請至基隆市政府教育處粉絲團：https://www.facebook.com/klcg.gov.tw/及基隆教主：https://www.youtube.com/watch?v=9NL_9Lu0TYk觀看。

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