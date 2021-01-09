高雄警局長劉柏良回鍋警政署　半年遭換？陳致中120字重砲轟中央

▲▼高雄市警察局長劉柏良（右1）宣誓就職 。（資料圖）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局長劉柏良接任才半年，不過現在卻傳出恐怕要遭到異動，回鍋警政署副署長，雖然高雄市長陳其邁表示：「尊重警政一條鞭」，不過民進黨議員陳致中轟擊中央：「非專業考量」，力挺劉柏良。

陳致中在9日時候，透過自己的臉書發表：「媒體報導警界人事大風吹！別的縣市我不清楚，但高市劉局長上任僅6個月，雷厲風行、勇於任事，地方上的風評基本是正面！我看不懂在無重大違失下把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？縱然這是中央的人事權，但如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民」！

▲▼高雄市議會開議首日，警察局長劉柏良堵訪。（資料／ETtoday攝影中心攝）

而同樣力挺劉柏良的還有市議員黃文益，他也是在臉書表達：「我對市政的監督，我自認非常嚴格，做不好的局處首長該換就要換，但我非常肯定劉柏良局長對高雄市治安上的貢獻，希望行政院在做人事安排時重視地方基層的聲音，瞭解地方的需求」。

不過劉柏良是否真會被異動，其實高雄市長陳其邁的態度就非常重要，但是對此陳其邁並沒有正式說明，只是在8日的時候透過新聞局群表達：「高雄市政府表示，尊重警政人事中央一條鞭，非屬地方權責，所以對此議題不宜也沒有回應」。