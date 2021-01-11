陳柏惟換護照拿「彩蛋春聯」　莊瑞雄po照解密驚見這6字！　

▲外交部更換護照贈限定春聯，內藏彩蛋。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

外交部11日正式發行放大「TAIWAN」字樣的新版護照，台灣基進立委陳柏惟今天上午前往領事事務局搶先申辦新版護照，也拿到外交部限量發送的贈品「招財進寶」創意春聯。值得注意的是，這款春聯還暗藏彩蛋，民進黨立委莊瑞雄就PO出照片，問大家看出端倪了嗎，並幫大家解密。

外交部於去年9月，對外宣布新版晶片護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，並將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的台灣辨識度。

今天是新護照換發首日，外交部為了吸引民眾前往換照，只要在申請送件首日前往，即可獲得「招財進寶創意春聯」與「出入平安行李吊牌」好禮二選一。

陳柏惟11日上午前往領事事務局搶頭香申辦新版護照，他受訪時開心表示，新版護照不只彰顯國家主權，更是國人意識的集合體，值得感到光榮，並選擇春聯作為贈品。

▼立委陳柏惟申請換發新版晶片護照 。（圖／記者李毓康攝）

陳柏惟也將這份春聯帶回立法院，分享給立委陳明文、莊瑞雄、王美惠及陳歐珀等人，莊瑞雄甚在臉書發文請大家猜猜，春聯暗藏彩蛋在哪裡？原來這款春聯乍看之下，寫著「招財進寶」，但上下倒轉後，就變成「追求自由民主」6字。