去年好評今年再推！花蓮市「Duncan限定版春聯」　專人送到家

▲兩款牛年春聯，聯名款是請到知名插畫家 Duncan設計，另一款由魏嘉賢市長一家人的Q版人物向花蓮鄉親拜年。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年將至，繼去年花蓮市公所與知名插畫家 Duncan共同推出鼠年春聯，佳評連連，今年再度聯手推出金牛年春聯，祝福大家牛年大吉、Happy牛Year。市公所即日起展開投遞作業，派送至花蓮市四萬五千餘家戶，預計在20日前派送完畢，另可至花蓮市公所一樓服務中心索取，數量有限，送完為止。

今年花蓮市公所推出兩款牛年春聯，聯名款是請到知名插畫家 Duncan設計，以應景的金牛為主題與戴粗框眼鏡的Duncan為主視覺，文字則是中英混合的「Happy牛Year」， 營造出詼諧幽默的趣味；另一款傳統春聯則是延續以往，由魏嘉賢市長一家人的Q版人物向花蓮鄉親拜年，春聯上寫的是「牛轉新運」，溫馨又喜氣。

魏嘉賢表示，去年一整年受到疫情肆虐，許多人的經濟、生活都受到影響，希望展望新一年大家都能揮別陰霾「牛轉新運」。市公所繼去年推出聯名春聯，獲得極大回響，市公所今年再度與Duncan合作，希望在視覺上帶著俏皮可愛又有趣味的春聯，可以為大家帶來一整年好福氣，也能陪民眾開心過牛年。

▲知名插畫家 Duncan以應景的金牛為主題與戴粗框眼鏡的Duncan為主視覺，營造出詼諧幽默的趣味。

當肯表示，因為平常在圖文創作中就有寫中英對照文字的習慣，這次的牛年春聯文字選擇了中英混合諧音的「Happy牛Year」，這是網路流行語，同時表達「新年快樂」和「牛年快樂」；也因為文字比較活潑，圖像的排版也用比較大膽的方式呈現，希望這次的合作能讓收到春聯的人感覺到市公所和他的用心。

Duncan善用黑、白、紅3色及細膩的觀察力，藉由穿短褲、戴粗框眼鏡，留著西瓜皮短髮的自己，讓生活中芝麻蒜皮的瑣事變得趣味十足，特殊療癒的風格更在Dailyview網路溫度計，奪下網路超熱門插畫家冠軍。自魏嘉賢上任後，曾多次與當肯合作，包括鐵道商圈行人徒步區的第一座當肯裝置藝術帶動當地的商圈發展後，在大禹街中華路口也有了第二座裝置藝術，去年當肯與花蓮在地石雕藝術家合作，運用石材工廠震壞的大量碎石，拼成巨型裝置藝術作品「拼回來」，矗立在花蓮市自由廣場。

花蓮市公所行政室主任顧穎群表示，年前會將這款聯名春聯透過專人送達各家戶，若有額外需求的鄉親即日起可於平日上班時間（周一至周五上午八點十五至下午五點半，午休時間為十二點至一點半），前往花蓮市公所服務台索取。

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