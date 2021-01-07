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行政院新年賀卡「牛轉乾坤」秀6大政績　1元福袋限量3萬份

▲▼行政院會後記者會，秘書長李孟諺、外交部長吳釗燮。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院秘書長李孟諺公布2021年政院賀年卡。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院7日公布2021年新春賀卡及福袋，設計上以今年的生肖年牛年為發想，取牛的諧音以「扭轉」為主題打造「牛轉乾坤」，在賀卡上設計轉盤，其中寫上6項過去1年執政團隊的政績。行政院表示，賀卡印製200多萬份、1元福袋印製3萬份，福袋將於農曆春節時發放。

▲▼行政院秘書長李孟諺公布2021年政院「牛轉乾坤」新年賀卡、福袋。（圖／行政院提供）

▲行政院公布2021年政院「牛轉乾坤」新年賀卡、福袋。（圖／行政院提供）

李孟諺表示，今年是牛年，過去一年面對疫情等各方面的挑戰，可以說是危機就是轉機，以牛年的諧音，扭轉乾坤、扭轉局勢，這次新的賀卡跟福袋以「扭轉」為意象，跟牛年也有關係，有一個轉輪，把去年行政院團6個方面的政績跟施政成果放在轉輪上，來跟民眾祝賀新年同時報告行政團隊過去1年做的事情。

李孟諺說，福袋會印製3萬份，在春節期間會給民眾索取、發放，但因為防疫，不會採排隊發放的方式。

賀卡轉盤上的6項政績，包含民主耀國際，多元價值大驕傲；經濟冠東亞，頭角崢嶸大進步；攬台商破兆，牛轉乾坤大成功；守非洲豬瘟，六畜興旺大平安；阻武漢肺炎，哞煩哞惱大健康；拚台股新高，牛市繁榮大營收。

▼行政院秘書長李孟諺公布2021年政院「牛轉乾坤」新年賀卡、福袋。（圖／行政院提供）

▲▼行政院秘書長李孟諺公布2021年政院「牛轉乾坤」新年賀卡、福袋。（圖／行政院提供）

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