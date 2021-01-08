　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

牛年特殊款口罩（圖／Pinkoi提供）

▲涔宇科技、藤花科技聯名推出新春禮盒，共有5種質感花色可戴著美美過新年。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

口罩花色越來越多樣，尤其搭配節慶推出的款式，如先前的聖誕風、跨年款，在防疫期間，還是能讓過節氣氛更熱鬧，很受消費者歡迎。農曆年將至，Pinkoi、PChome 24h購物、東森購物等網購通路近期陸續上架與牛年相關的特殊款口罩，佩戴起來迎春喜氣又應景，不論送禮自用都合適。

由涔宇科技製造、藤花科技設計療癒款式的聯名新春禮盒，共推出5種質感花色，分別為福氣圓滿、牛轉乾坤、好運報報、年年有餘、大吉大利各10入，包含喜氣福字、熱鬧燈籠及金元寶和橘子等吉利圖樣，共50入售價599元，即日起在Pinkoi上架限量販售。

牛年特殊款口罩（圖／Pinkoi提供）

▲聯名新春禮盒－好運報報。（圖／Pinkoi提供）

牛年特殊款口罩（圖／Pinkoi提供）

▲聯名新春禮盒－大吉大利。（圖／Pinkoi提供）

PChome 24h購物站上也有喜氣、大方的口罩可選購，釩泰醫療除推出「漫步嵐山」、「花見吹雪」兩款帶有日本風的花色口罩，佩戴著迎接農曆新年沒有違和感之外，另以紅色、生肖牛為設計元素，搭配新年祝賀的吉祥話如「牛來運轉」，推出「年年有餘」、「牛轉錢坤」兩款新春主題口罩，過年走春時戴起來相當應景，這兩款每盒30入售價399元。

牛年特殊款口罩（圖／PChome 24h購物提供）

▲釩泰醫療4種新春款口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

東森購物網除持續開賣MIT醫療口罩，並搭配面膜、護手霜、眼霜等推出精選保養口罩組合祭出1折起，另外也有新年春節綜合款口罩，每包50入，共有5款圖案組合，包括紅底金牛、招財貓、福氣來到等圖案之外，還有印上「新年快樂、給我紅包」字句，很適合戴著向阿公、阿嬤拜年，不過此為一般口罩，非醫療等級，在下單前需留意。

牛年特殊款口罩（圖／東森購物提供）

▲新年春節綜合款口罩，共5款圖案，有成人款、兒童款可選。（圖／東森購物提供）

ET快訊
快訊／轎車撞電桿「車頭毀掉」！一家4口急送醫　驚悚畫面曝
黃荷娜老公「揭她吸毒」　中途詭異自殺亡
全台最冷大學「竟不是文化」　內行曝真相
正妹YouTuber逝世！　死前3天才更新「何時死都不後悔」
快訊／富王鴨肉要道歉了！記者會時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

【廣編】LG於CES 2021大展發表全新白色家電新品 　LG新款冰箱樹立衛生新標竿

張麗善首登東森農場王令麟再加碼回饋　27500包黑金剛花生全賣光

統一超商擬併購foodomo！進軍美食外送市場　分階段收購

兒童專用！萊潔全新「童心炫彩系列口罩」登場　6特殊色一次滿足

全聯取消「報電話」⋯PX Pay會員1週激增80萬！家庭積點法看這

小7再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收

終於等到全聯5折！「年度百大商品大賞」14天限定　省荷包手刀衝

超值星期天14大通路icash2.0 ＆ icash Pay　不限金額10%回饋

防群聚染疫　百貨春節福袋「大年初一不賣了」

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

【廣編】LG於CES 2021大展發表全新白色家電新品 　LG新款冰箱樹立衛生新標竿

張麗善首登東森農場王令麟再加碼回饋　27500包黑金剛花生全賣光

統一超商擬併購foodomo！進軍美食外送市場　分階段收購

兒童專用！萊潔全新「童心炫彩系列口罩」登場　6特殊色一次滿足

全聯取消「報電話」⋯PX Pay會員1週激增80萬！家庭積點法看這

小7再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收

終於等到全聯5折！「年度百大商品大賞」14天限定　省荷包手刀衝

超值星期天14大通路icash2.0 ＆ icash Pay　不限金額10%回饋

防群聚染疫　百貨春節福袋「大年初一不賣了」

55歲邰智源花9個月拚考試！　為開一日公車「真的拿到職業駕照」

FB粉專大改版！按讚功能將走入歷史　更新懶人包一次看

快訊／台南轎車撞電線桿「車頭毀掉」　一家4口送醫、有2歲男童

熟悉中職準會長蔡其昌　林宗成：標準棒球迷

謝金燕開唱前驚罹胃病！　現況曝光...她籲：千萬不要學壞習慣

RCEP、中歐投資協定談妥　郭瑞華：成大陸拉攏台商利器

基隆藝文競賽聯合頒獎典禮　林右昌勉培養美學扎根校園

桃園惡女「點餐不取」還暴打熊貓　男友加碼肉搜狂譙再逼道歉

慧眼看天下／美國會山莊濺血 民主退步成第三世界？

算錯人頭沒排到口罩號碼牌　婦大鬧買到了！再控路人酸她：魯小小

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

消費熱門新聞

全聯新制上路　1週會員激增80萬

統一進軍外送市場將併購foodomo

婆媽快衝！全聯年度百大商品5折

「全聯We Sweet X Reese’s」第二波聯名

小7「三麗鷗口罩」6新色預購又來了

量販搶吃超夯「大甲芋頭銅鑼燒」

麥當勞連3天發「早安優惠券」！

小7推超萌年菜、禮盒獨賣KITTY佛跳牆

6色一次滿足！萊潔兒童專用口罩登場

超商1日限定「咖啡買6送6」來了

買飲料下注百枚東森幣　休旅車獎落高雄

超值星期天14大通路　不限金額10%回饋

肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失

張麗善促銷黑金剛花生　27500包全賣光

更多熱門

相關新聞

親親推出「花卉口罩」美炸！

親親推出「花卉口罩」美炸！

過年走春總是要來點不一樣的，口罩品牌親親跟普潔合作推出9款走春拜年的口罩系列，滿滿的紅色花朵，繽紛又喜氣，當然也有白色基底造型的花朵圖案，戴起來都非常好看漂亮，加上紅色的效果，更襯托出肌膚的白皙透嫩。

可愛到尖叫！9款哆啦A夢醫療口罩開賣

可愛到尖叫！9款哆啦A夢醫療口罩開賣

鉅瑋醫療口罩提出檢驗證明　未檢出「偶氮色料」致癌染劑

鉅瑋醫療口罩提出檢驗證明　未檢出「偶氮色料」致癌染劑

彩色口罩爆藏毒致癌　專家：僅3色安全　

彩色口罩爆藏毒致癌　專家：僅3色安全　

7大電商早鳥預購年菜優惠整理

7大電商早鳥預購年菜優惠整理

關鍵字：

口罩醫療口罩網購特殊款牛年

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面