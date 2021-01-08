14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

▲涔宇科技、藤花科技聯名推出新春禮盒，共有5種質感花色可戴著美美過新年。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

口罩花色越來越多樣，尤其搭配節慶推出的款式，如先前的聖誕風、跨年款，在防疫期間，還是能讓過節氣氛更熱鬧，很受消費者歡迎。農曆年將至，Pinkoi、PChome 24h購物、東森購物等網購通路近期陸續上架與牛年相關的特殊款口罩，佩戴起來迎春喜氣又應景，不論送禮自用都合適。

由涔宇科技製造、藤花科技設計療癒款式的聯名新春禮盒，共推出5種質感花色，分別為福氣圓滿、牛轉乾坤、好運報報、年年有餘、大吉大利各10入，包含喜氣福字、熱鬧燈籠及金元寶和橘子等吉利圖樣，共50入售價599元，即日起在Pinkoi上架限量販售。

▲聯名新春禮盒－好運報報。（圖／Pinkoi提供）

▲聯名新春禮盒－大吉大利。（圖／Pinkoi提供）

PChome 24h購物站上也有喜氣、大方的口罩可選購，釩泰醫療除推出「漫步嵐山」、「花見吹雪」兩款帶有日本風的花色口罩，佩戴著迎接農曆新年沒有違和感之外，另以紅色、生肖牛為設計元素，搭配新年祝賀的吉祥話如「牛來運轉」，推出「年年有餘」、「牛轉錢坤」兩款新春主題口罩，過年走春時戴起來相當應景，這兩款每盒30入售價399元。

▲釩泰醫療4種新春款口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

東森購物網除持續開賣MIT醫療口罩，並搭配面膜、護手霜、眼霜等推出精選保養口罩組合祭出1折起，另外也有新年春節綜合款口罩，每包50入，共有5款圖案組合，包括紅底金牛、招財貓、福氣來到等圖案之外，還有印上「新年快樂、給我紅包」字句，很適合戴著向阿公、阿嬤拜年，不過此為一般口罩，非醫療等級，在下單前需留意。

▲新年春節綜合款口罩，共5款圖案，有成人款、兒童款可選。（圖／東森購物提供）