校園最棒年禮！陳沼濤文教基金會捐圖書2100冊　台東82校受惠

▲大批圖書由基金會董事長陳世錦（左四）親自送達並交各校領回。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

財團法人陳沼濤文教基金會多年來熱衷關懷偏鄉教育，今年提撥近60萬元經費，購置2100餘冊的書籍，依申請學校學生人數，按比例分贈台東縣各校，有17所國中和65所國小共計82校受惠，日前在國立台東大學舉行贈書典禮，由縣府教育處副處長黃玉燕主持，她代表饒慶鈴縣長感謝基金會對偏鄉教育的重視，也希望學校能夠善用資源。

▲董事長陳世錦先生承襲其父遺志，持續贈書工作，推動校園閱讀風氣。

贈書典禮包括基金會董事長陳世錦、董事田一成、黃智章、陳君賢、修子桓、義工王怡文、張馨文、陳姿妤等人親自出席盛會，各受贈學校校長或代表亦參與。縣長饒慶鈴特別指出基金會藉由贈書鼓勵閱讀活動，豐富學生心靈視野，也提升台東學子的知識競爭力，良善美意令人欽敬，這批新書將是同學們今年進到校園接到最棒的新年禮物。

▲浩大繁瑣的購書、分類、整理、裝箱等等工程，都是由基金會成員一手包辦，無比熱血。

受贈學校代表賓茂國中校長王淑冠和大鳥國小校長胡菁萍兩人，都感謝基金會捐贈優良圖書，有這批新書進駐，將會讓學生更樂意進到圖書室閱讀，校內教師也一定會善用這批圖書進行教學活動，提升教學績效。

▲台東縣政府致贈感謝狀。

陳沼濤文教基金會前董事長兼創辦人陳沼濤先生，因幼年家貧失學，在事業有成後，為鼓勵學生多看書，十幾年來每年皆免費贈送優良課外圖書與各學校。陳沼濤老先生過世後，其子陳世錦先生接任董事長，承襲其父遺志，持續贈書工作，推動校園閱讀風氣，為教育貢獻心力。

陳沼濤文教基金會以每校每生40元額度捐助各校購書經費，學校再依基金會提供的書單選取所需圖書，縣府教育處於去年12月完成各校書單統計後，由基金會進行採購，再依各校選取書籍分類整理裝箱，並於今日親自送達台東縣，交各校領回。浩大繁瑣的購書、分類、整理、裝箱等等工程，都是由基金會成員一手包辦，真是辛苦備至，無比熱血。

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