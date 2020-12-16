柴油車汰換補助延長！4千輛大型柴油車受惠　最高可補助65萬

▲柴油車所排放的廢氣除了影響空氣品質，被國際列為第一級致癌物質。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

環保署考量今年年初開始武漢肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴峻，連帶影響經濟，許多大型貨車司機收入受到影響，因此決定從空污基金再撥款1億6000萬元，延長汰舊換新第二期補助到明年12月10日，預計將有4000輛的大型柴油車車主受益。

根據世界衛生組織研究報告顯示，柴油車所排放的廢氣除了影響空氣品質，亦已被國際列為第一級致癌物質，經統計截至2020年11月底止，設籍花蓮縣屬1至3期大型柴油車輛，共計有2千餘輛，對於民眾及學童所可能產生的健康影響絕不容忽視。

為順應國內柴油車實際產能供給及減輕車主購車負擔需求，環保署已分別於2019年5月24日及5月27日，正式公告實施「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」及「大型柴油車汰舊換新補助辦法」等2項攸關車主權益之補助辦法，並於2020年4月及8月公告2項補助辦法，為了避免車主誤解政府要求「強制汰換老舊車輛」，環保局再次強調，只要車輛符合原出廠時排放標準，仍可以正常使用，絕對不會有問題。

環保局長饒忠表示，自補助辦法實施以來，已有許多縣內車主受惠，不過，依照補助辦法規定，雖然汰舊換新補助依噸數差異，報廢或新購可獲得1萬5000元到65萬元不等的補助，但仍分為三階段逐年遞減補助金額，鼓勵業者及早更換，以享有較高之補助金額，而為提供民眾更好的服務品質，環保局也設立了1-3期大型柴油車補助專責受理窗口，洽詢電話03-8237575分機302。

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