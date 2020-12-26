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千禧之愛健康基金會培育「家庭健康長」　宣導3D健康生活

▲台南市教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

推動健康體適能與飲食營養教育，是黃偉哲市長重視的施政項目，今年教育局與千禧之愛健康基金會合作推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。

▲台南市教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中佳里區仁愛國小填答率成績名列全國前五，12月26日適逢該校64週年校慶，千禧之愛健康基金會特別帶領千禧健康OPEN小將「健康出動」到校嘉獎並與全校同歡，台南市長黃偉哲市長、王揚智副祕書長、千禧之愛健康基金會吳至行董事、地方各界民意代表及統一獅球星唐肇廷也到校共襄盛舉。

▲台南市教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，為了培養學生規律運動與正確飲食觀念，教育局落實推動健康促進學校計畫，並多次獲得中央優等評比的肯定，自108學年度起更積極推動健康體適能與飲食教育計畫，營造健康安全支持性環境，將運動教學樂趣化，飲食教育在地化，培養規律運動與正確的飲食習慣，109學年度起更首推「餐前5分鐘」飲食營養教育，以學校營養午餐作為教學素材，規劃飲食營養教育方案，教導學生正確飲食觀念，除了要多運動，也要少喝含糖飲料，多喝白開水。

▲台南市教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府非常感謝在地的統一集團千禧之愛健康基金會，能帶著健康OPEN小將回饋鄉里，藉著學校校慶運動會的機會，讓師生及社區民眾以活潑有趣的方式，寓教於樂吸收代謝症候群與肌少症防治觀念。

千禧之愛健康基金會董事暨成大醫院家醫部主任吳至行醫師表示，今年基金會也教導學童幫忙祖父母量測小腿圍，65歲以上男性若小於34公分、女性小於33公分，代表肌力及肌肉質量可能不足，因此鼓勵50歲以上民眾牢記「腿圍三三四 行動自由適」以提早養肌預防肌少症。

▲台南市教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢仁愛國小64週年校慶，基金會除了千禧OPEN小將也特別加碼帶來驚喜禮物，邀請今年冠軍球隊，素有臺南趙又廷稱號的統一7-ELEVEN獅隊球星唐肇廷現身仁愛國小，與市府王揚智副祕書長於全校親師生面前PK「我的餐盤」食物拼圖，看看誰的均衡飲食觀念略勝一籌，較量從座椅上單腳起立，測試誰的大腿及臀部肌力強。

唐肇廷表示，自己平常就會貫徹基金會提倡的3D健康生活原則(Do Control, Do Healthy Diet, Do Exercise)，除了運動之外也定期量測腰圍，為自己選擇健康的食物，所以雖然已是隊中的大學長，但體能仍維持顛峰狀態。

▲台南市教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，培訓國小3~4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊宗穎校長表示，仁愛國小培育孩子們未來的優勢能力，首重維繫身心靈均衡發展的樂活力，並以慢跑做為推動全校普及化運動的重點項目，鼓勵親子同步跑出好感情、跑出健康人生，這次「家庭健康長」活動，能讓孩子們藉由動手量測家人的腰圍、腿圍，來達到注意自己、關心家人健康狀況的目的，深具家庭健康教育寓意，獲得家長一致好評。

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