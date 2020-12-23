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校園確定禁萊豬！教育部掛保證：3368校餐點限定「國產豬」

▲▼ 教育部長潘文忠今日下午在教育部舉行記者會，強調未來從原產地到餐桌，一路用最嚴格的標準把關，讓孩子享用到最優質的國產在地食材。（圖／教育部提供）

▲教育部長潘文忠今日下午在教育部舉行記者會，強調未來從原產地到餐桌，一路用最嚴格的標準把關，讓孩子享用到最優質的國產在地食材。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

含萊劑豬肉將於明年放寬來台，自蔡政府8月底宣布以來，引發不少民眾、家長擔心。教育部今（23日）召開記者會強調，目前全國22縣市3,368所國中小已全面換約完成，明年所有小朋友在校園吃到的豬肉，絕對都會是國產豬，家長也可透過教育部架設的平台，清楚掌握學校每日午餐所用食材來源。

教育部長潘文忠指出，教育部在8月28日發函給各縣市政府與各級學校，要求國中小學共膳團餐，一律得使用國產牛豬肉品，《學校衛生法》部分條文修正草案在11月13日出爐後，教育部隨即研擬，投入肉品與加工再製肉品把關，確保學童吃到的都是國產優良肉品。

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▲▼ 校園確定禁萊豬！教育部掛保證：3368校餐點限定「國產豬」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

而針對契約方面，教育部表示，範本修正重點為規範肉類一律採用國產在地具三章一Q之產品；肉類加工的再製品，則應採用「肉品原料來源」為國產在地之優良產品，若廠商未使用國產在地肉品(含加工品)或有混充、假冒產品供貨不實情節，最重可終止契約。

教育部指出，為使各級學校落實一律使用國產在地優良的豬肉、牛肉食材，教育部要求並督導全國國中小之自設廚房及團膳，須確實填寫「校園食材登錄平台」增加之豬肉、牛肉「原料原產地(國)」資訊欄位，現已全面完成登錄與標示作業，家長可透過這項平台，掌握學校每日午餐所用食材來源。

▲▼ 校園確定禁萊豬！教育部掛保證：3368校餐點限定「國產豬」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠強調，從原產地到餐桌，一路用最嚴格的標準把關，讓孩子享用到最優質的國產在地食材，請家長安心。（圖／記者崔至雲攝）

教育部提到，與農委會合作，民國110年將再投入每年新台幣共20億，將學校使用三章一Q食材的補助從每人每天3.5元大幅提升至6元，鼓勵學校使用三章一Q在地優良食材；更將透過跨部會合作，強化食材源頭控管與稽查抽驗，確保學校食材品質；完善校園食材登錄與清楚標示豬牛肉等食材原產地，並以午餐契約嚴格規範肉類與肉類加工品一律使用國產優良產品。

教育部強調，從原產地到餐桌，一路用最嚴格的標準把關，讓孩子享用到最優質的國產在地食材，請家長安心。
 

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