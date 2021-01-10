台美交流限制取消　前外交官揭密：蓬佩奧這決定很難得

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10日宣布，解除台美交流限制聲明。對此，前外交官、現時代力量國際部主任劉仕傑表示，美國國務院聲明有一個關鍵字「self-imposed」，代表過去這些綁手綁腳的規定，都是美國政府加在自己身上的，「蓬佩奧這個決定，真的很難得」。

劉仕傑表示，之前他說美國駐聯合國大使訪台，沒意外的話，可能是美國總統川普送給台灣最後一份禮物，「我錯了！今天這份禮物更大！但是不是最後一份？我不曉得，感覺川普政府最後十天很刺激啊！」

劉仕傑指出，之前川普簽署《台灣保證法》時，他曾投書表示，該法罕見提到要檢討對台政策準則，意義重大，沒想到，檢討的速度這麼快，蓬佩奧真的是近年對台灣最友善的國務卿了，沒有之一。

劉仕傑提到，這份國務院聲明中，有一個關鍵字「self-imposed」 ，意思是過去這些綁手綁腳的規定，都是美國政府自己加在自己身上的，「這真的很難得。雖然是自己加在自己身上，但歷任國務卿跟國務院就是不願接觸到這個限制。相較之下，蓬佩奧這個決定，真的很難得。還有十天。怎麼還沒說再見就開始想念了呢…」