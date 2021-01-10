反萊豬連署查水表再+1？　李貴敏爆：內湖也有警方關切

▲李貴敏9日在內湖湖光市場連署反萊豬。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨反萊豬、公投綁大選2大公投案第二階段連署剛起跑，就傳出新竹縣警方設巡邏箱關切。國民黨立委李貴敏10日爆料，9日在內湖湖光市場排攤連署，2位員警在攤位旁站崗，員警說要維護她的人身安全，但她並未申請員警保護，也未到外公布活動行程，因此，警方到場維安並無理由，何況在民主社會再平常不過的連署，不可能爆發爭議，員警有必要到場站崗？難怪大家覺得警方查水表。對此，內湖分局澄清，該勤務為預防性維安。

李貴敏提到，為了避免民眾擔憂，在對街攤販主動協助下，另行設攤，民眾也熱情參與連署，但很擔心會不會給協助的店家帶來麻煩？尤其，員警執勤勤務已經很辛苦，現在又特地為了公投連署，冒著低溫濕冷的天氣到場站崗，到底警方是為了甚麼，要動員員警執行這些沒必要的警務工作？民進黨政府不覺得小題大作、浪費警力？

此外，李貴敏也提及，換一個角度觀察，大家都在質疑警方「查水表」，不就是在質疑執政當局究竟是真的關切治安，還是想赤裸裸地製造壓力，讓民眾心生恐懼？民進黨政府是不是該公開說明？要是民主時代還想用這種威權復辟手法箝制言論自由、箝制民權、杯葛公投，那真是台灣民主倒退嚕的最大諷刺。

李貴敏認為，民眾疑慮實在其來有自，蘇偉碩發表反萊豬言論，遭高雄市警局要求在行憲紀念日晚間到案說明被查水表；反萊豬大遊行前夕，也有警方前往關切；加上動不動就祭出侮辱公署罪、社會秩序維護法恫嚇不同意見人士，民進黨執政後這麼多離譜作為，讓人民強烈質疑，這就是民進黨對民主自由價值的堅持？台灣到底還有沒有基本人權？還能期待人權受到保障？

李貴敏還說，國民黨在全國各縣市廣設「友善連署點」，徵募連署書，是民眾行使直接民權的合法正當程序，政府有何必要前來關切？究竟造成什麼治安風險？接下來是不是要開始盤查、跟監？是想營造壓力杯葛公投嗎？現在是戒嚴嗎？這跟外媒口中的「民主獨裁」政權又有甚麼差別？

對於李貴敏指控警方查水表，內湖分局澄清，湖光市場勤務屬於預防性安全維護。根據《聯合新聞網》報導，內湖分局表示，警方維護治安須具備高度敏感度，恐有不同理念或意見的人士鬧場的場合，為了即時處理衝突事件，同仁在現場靜態觀察，是常見的勤務類型。

至於李貴敏指出有兩名員警在連署攤位站崗，內湖分局予以駁斥，並指出，只派一名同仁，且未著制服到場，而是在遠方觀察連署活動，無主動上前談話，與查水表差了一萬八千里，恐是有所誤解。