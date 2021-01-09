反萊豬公投連署　馬英九批小英「獨裁黑箱作業」...8成國家禁萊豬

▲前總統馬英九與國民黨主席江啟臣9日到桃園宣傳「反萊豬、護健康」二階公投連署，大批支持者向馬英九等人索取連署書。(圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前總統馬英九與國民黨主席江啟臣9日前往桃園市宣傳「反萊豬、護健康」公投案二階連署，江啟臣呼籲大家支持二階連署，人民只能自力救濟，以公投拒絕萊豬；馬英九則痛批蔡英文總統沒跟任何人溝通就宣布進口萊豬，根本是黑箱作業、獨裁，籲請民眾一定要站出來連署，以撼衛自己與下一代的健康。

國民黨發起反萊克多巴胺美豬進口公投案，前總統馬英九9日上午與江啟臣前往桃園市中壢區華勛地區與忠貞市場向民眾宣傳，包括馬英九、江啟臣、立委呂玉玲與國民黨桃園市議會議長邱奕勝等人發放連署書時受到不少熱情支持者爭相索取。

▲前總統馬英九與國民黨主席江啟臣9日到桃園宣傳「反萊豬、護健康」二階公投連署，向支持者宣傳連署達成公投門檻。(圖／記者沈繼昌翻攝）

江啟臣說，國民黨推動「公投綁大選」、「反萊豬」這2項公投案，反萊豬公投案二階段連署已經啟動，依現行規定要有500萬張以上選票同意才能通過，國民黨基於護食安、保民主提出這2個公投案，要在最短時間衝破50萬份連署，加起來要達成100萬份連署，其中反萊豬必須連署達標才能在8月28日進行公投。

▲前總統馬英九與國民黨主席江啟臣9日到桃園宣傳「反萊豬、護健康」二階公投連署，大批支持者簽署公投連署。(圖／記者沈繼昌翻攝）

馬英九表示，美國現在只有兩成的豬是萊豬，全世界有八成國家都禁止萊豬，農委會也把萊克多巴胺列為禁藥，豬都不能吃，現在卻要給人吃，自己在總統任內時採取牛豬分離的作法，萊牛排除內臟，只進30個月齡以下的小牛，但蔡英文總統卻沒與任何人溝通就宣布進口萊豬，根本是黑箱作業、獨裁。

至於美國駐聯合國大使克拉夫特下週即將訪台，馬英九強調，美國只是想刺激中共，做了很多表面上看起來友善，但實際上沒有用的事，現在不論是要用中華民國或是台灣名義進入聯合國都是不可能，要台灣開放萊豬也只是為了美國商業利益，萊豬開放後影響相當大，呼籲民眾一定要站出來連署，以撼衛自己及下一代的健康。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►桃園男醉駕瑪莎拉蒂市區狂飆破百 警對空鳴槍他下車嗆：他媽的

►桃園拉拉山追雪族湧入！巨木區道路結冰 車停116線步行進入賞雪

►5煞街頭暴打1對男女！警當「木頭人」挨轟 目擊者傻眼：死了怎辦