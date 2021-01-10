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還我公投反萊豬雙公投連署熱烈　江啟臣、盧秀燕呼籲民眾站出來

▲▼江啟臣、盧秀燕合體，呼籲民眾踴躍連署抗萊豬。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲江啟臣、盧秀燕、顏寬恒呼籲民眾踴躍連署抗萊豬。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

中國國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」2項公投案第2階段連署，10日繼續在台中熱烈連署。國民黨黨主席江啟臣與台中市長盧秀燕合體，呼籲民眾站出來用公投展現意志。江啟臣表示，從連署反應熱烈可看出，民眾對食安、保民主的關切，拜託大家為了自身權益及下一代健康，用公投選票大聲告訴蔡政府「我們反對！」

國民黨9日發起「還我公投」、「反萊豬」公投案2階段連署，全國已設有4200個以上的實體連署站，2案首日回收都各破2萬5千份。黨主席江啟臣今天上午親自到台中市黨部設立的連署點之一「建國市場」，與台中市長盧秀燕合體，一起呼籲民眾站出來，為自身權益及下一代健康而戰。包括國民黨副秘書長顏寬恒、市議員李中、沈佑蓮、張彥彤、羅廷瑋、冉齡軒及多位市政顧問、里長、自治會會長等出席擺攤連署活動。

▲▼江啟臣、盧秀燕合體，呼籲民眾踴躍連署抗萊豬。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼江啟臣、盧秀燕與民眾一起填寫聯署書。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼江啟臣、盧秀燕合體，呼籲民眾踴躍連署抗萊豬。（圖／記者李忠憲翻攝）

市長盧秀燕表示，國際賽事中的藥檢規定萊克多巴胺就是檢出重點，我們的國手也是，若萊劑都成為國手的藥檢項目之一，為何還要讓人民吃呢？台中市一貫的立場就是零檢出，同時也展開超前部署，組成肉品稽查小組，務必將市民的健康與福祉擺優先，不僅拒絕使用萊豬，食安標準不能打折，更要穩定物價提供消費者友善的消費環境。

▲▼江啟臣、盧秀燕合體，呼籲民眾踴躍連署抗萊豬。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲江啟臣到市場內拜訪攤商。（圖／記者李忠憲翻攝）

江啟臣說，這兩天全台有超過4200個連署點，同步展開連署，大家也可以利用國民黨的手機APP查詢離自己最近的連署點，便利商店也可以下載。

他也說，昨天在新竹的友善連署點，有設立友善連署點遭關切。希望全民都能共同努力，為了我們的下一代。

江啟臣隨後也到建國市場內關心豬肉攤販的生意，透過廣播系統跟所有民眾請託，希望能夠邀請大家為了自己的健康，站出來踴躍連署。

許多上街買菜的婆婆媽媽看到連署攤位點後立刻放下採買的東西紛紛簽署，上街採買的張媽媽表示，對於可能影響身體健康的萊劑很憂心，希望政府能夠拒絕萊豬。

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