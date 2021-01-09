黃敏惠簽署反萊豬連署...讓中央知道民意「人民只能靠自己」

▲嘉義市長黃敏惠簽署反萊豬連署書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年1月1日起萊豬可正式進口台灣，為守護民眾健康，嘉義市政府在9月送議會通過修正食品安全管理自治條例，增訂萊克多巴胺不得檢出罰則，但中央政府在109年的最後一天12月31日宣布不予核定，嘉義市長黃敏惠直指中央將地方政府守護人民的武器都拿走，人民只能靠自己，為此，黃敏惠9日前往國民黨嘉義市黨部，簽署反萊豬公投連署書，與民意站在一起反萊豬守護食安。

▲嘉義市長黃敏惠與多位黨政代表簽署反萊豬連署書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市，對於萊豬進口台灣，中央未曾與地方溝通，地方政府的武器自治條例又被中央剝奪，人民只能主張透過公投來決定自己的未來，「自己的健康自己顧」。我們要讓中央知道民意之所在、希望中央可以早日看到民眾的需求，真正顧好人民健康。這樣的連署也是民主國家直接民意的展現。

▲ 黃敏惠與副市長陳淑慧前往嘉義市黨部，填妥反萊豬、還我公投兩份連署書。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠與陳淑慧一早前往嘉義市黨部，填妥反萊豬、還我公投兩份連署書，與大家相互鼓勵。嘉義市政府也將持續輔導並稽查本市肉品販售、量販等銷售商家、飲食業者，要求廠商正確標示產地，同時在學校也將以完整SOP守護孩子食安健康。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感