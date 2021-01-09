　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃敏惠簽署反萊豬連署...讓中央知道民意「人民只能靠自己」

▲▼ 與民意站在一起 捍衛食安 黃敏惠市長簽署反萊豬連署書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠簽署反萊豬連署書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年1月1日起萊豬可正式進口台灣，為守護民眾健康，嘉義市政府在9月送議會通過修正食品安全管理自治條例，增訂萊克多巴胺不得檢出罰則，但中央政府在109年的最後一天12月31日宣布不予核定，嘉義市長黃敏惠直指中央將地方政府守護人民的武器都拿走，人民只能靠自己，為此，黃敏惠9日前往國民黨嘉義市黨部，簽署反萊豬公投連署書，與民意站在一起反萊豬守護食安。

▲▼ 與民意站在一起 捍衛食安 黃敏惠市長簽署反萊豬連署書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠與多位黨政代表簽署反萊豬連署書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市，對於萊豬進口台灣，中央未曾與地方溝通，地方政府的武器自治條例又被中央剝奪，人民只能主張透過公投來決定自己的未來，「自己的健康自己顧」。我們要讓中央知道民意之所在、希望中央可以早日看到民眾的需求，真正顧好人民健康。這樣的連署也是民主國家直接民意的展現。

▲▼ 與民意站在一起 捍衛食安 黃敏惠市長簽署反萊豬連署書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 黃敏惠與副市長陳淑慧前往嘉義市黨部，填妥反萊豬、還我公投兩份連署書。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠與陳淑慧一早前往嘉義市黨部，填妥反萊豬、還我公投兩份連署書，與大家相互鼓勵。嘉義市政府也將持續輔導並稽查本市肉品販售、量販等銷售商家、飲食業者，要求廠商正確標示產地，同時在學校也將以完整SOP守護孩子食安健康。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
聯電8吋晶圓廠傳出巨大爆炸聲！　冒出陣陣煙霧
花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍
「坐好友身上搖」19秒外遇片瘋傳　甜美女星公開道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質詢時曾被顧立雄氣到　陳以信奉告「未來部長」：不可藐視國會

接棒林智堅參選2022年新竹市長？　林飛帆：目前不會想這麼多

反萊豬公投連署　馬英九批小英「獨裁黑箱作業」...8成國家禁萊豬

張政源砸884萬出書挨批宣揚改革　林佳龍：所得收入必須回歸台鐵

台鐵斷軌事件3天連3起！　林佳龍：已要求加強巡檢

CNN曾評克拉芙特「極弱的選擇」　學者：她從未提案挺台入聯

黃敏惠簽署反萊豬連署...讓中央知道民意「人民只能靠自己」

「珍惜過去幾個月的自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

美國會暴動、閣員請辭　朱立倫：大使訪台到底意義何在

月子餐多用豬肉食材　盧秀燕抗萊豬視察中央廚房抽檢護食安

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

質詢時曾被顧立雄氣到　陳以信奉告「未來部長」：不可藐視國會

接棒林智堅參選2022年新竹市長？　林飛帆：目前不會想這麼多

反萊豬公投連署　馬英九批小英「獨裁黑箱作業」...8成國家禁萊豬

張政源砸884萬出書挨批宣揚改革　林佳龍：所得收入必須回歸台鐵

台鐵斷軌事件3天連3起！　林佳龍：已要求加強巡檢

CNN曾評克拉芙特「極弱的選擇」　學者：她從未提案挺台入聯

黃敏惠簽署反萊豬連署...讓中央知道民意「人民只能靠自己」

「珍惜過去幾個月的自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

美國會暴動、閣員請辭　朱立倫：大使訪台到底意義何在

月子餐多用豬肉食材　盧秀燕抗萊豬視察中央廚房抽檢護食安

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

金唱片漏網／THE BOYZ鏡頭底下跨「禮儀腿」、90度彎腰！原因超暖

炎亞綸獨挑大樑接直播主持棒　「偷師」綜藝大咖學撇步

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

呆萌金初次見雪興奮笑容藏不住　銀白天地嗨做「空中腳踏車」

祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

謝淑薇阿布達比女網未能逆轉烏克蘭　單打32強止步續戰女雙

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

國軍雪中持槍操練　罕見畫面曝光

民進黨：費鴻泰反美國駐聯大使訪台　江啟臣也反對嗎？

高嘉瑜「放下公主頭」　網歪樓：以為是狄鶯

柯P二備金砍2.1億　北市總預算案下周再戰

馬英九：克拉芙特訪台是「FBI」唬唬外行

美國穩住民主「4關鍵」　吳斯懷嘆：台灣都欠缺或不足

國民黨APP找附近反萊豬連署點！

豬說成牛、蔡總統說成「賴總統」　馬英九：太冷了

孫大千揭克拉芙特背景　缺勤的「酬庸大使」

馬文君：克拉芙特只是煤炭業老闆娘兼川普的大金主

費鴻泰反對克拉芙特訪台：她不是好客、是惡客

北榮醫師許文虎：鍾沛君早期原位肺腺癌　微創切除後存活率100%

陳思宇盤點王浩宇「5進5出」紀律委員會紀錄

國民黨發不出年終　江啟臣向中央委員催繳募款責任額

更多熱門

相關新聞

侯友宜連署反萊豬公投案　婆媽包圍要合照

侯友宜連署反萊豬公投案　婆媽包圍要合照

國民黨於9日、10日兩天於全國159個議員選區啟動雙公投擺攤連署活動，共計168個連署點，同步於上午9時至12時進行連署誓師。新北市長侯友宜於上午10點半前往新北市中和廣濟宮對面的枋寮市場，簽署兩項公投案，以行動力支持。

馬朱江侯分進合擊　國民黨168反萊公投連署站同步誓師

馬朱江侯分進合擊　國民黨168反萊公投連署站同步誓師

江啟臣宣布：全國159個點展開連署

江啟臣宣布：全國159個點展開連署

國民黨反萊豬第一槍「罷免王浩宇」

國民黨反萊豬第一槍「罷免王浩宇」

反萊豬公投二階段連署正式啟動　國民黨拚50萬份

反萊豬公投二階段連署正式啟動　國民黨拚50萬份

關鍵字：

反萊豬黃敏惠

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面